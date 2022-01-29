Білорусь становить загрозу для України – представник Тихановської
Глава Кабінету представників білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської заявив, що Білорусь уже бере участь у військовій агресії проти України, оскільки на територію Республіки зайшли російські війська.
Джерело: голова Кабінету представників Тихановської Валерій Ковалевський
Деталі: За його словами, білоруси наразі причетні до воєнного конфлікту між Україною та Росією.
За його словами, російські війська можуть спробувати напасти на Україну з території Білорусі,
Пряма мова: "Ми вже зараз беремо участь у військовій операції Росії проти України, це лише підготовча фаза...
Якщо ми не висловлюватимемо свого ставлення до участі Білорусі у конфлікті проти України, то рано чи пізно ми самі опинимося в окопах. Зі зброєю воюватимемо проти українців. А це буде катастрофа… Це неприпустимо. Ми повинні чинити опір цьому!"
Нагадаємо:
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь воюватиме, якщо хтось нападе на неї чи на Росію.
- Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що техніка й бійці, яких Росія надсилає до Білорусі нібито для спільних навчань, більше загрожують самій Білорусі, ніж Україні.