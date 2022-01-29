Білорусь становить загрозу для України – представник Тихановської

Глава Кабінету представників білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської заявив, що Білорусь уже бере участь у військовій агресії проти України, оскільки на територію Республіки зайшли російські війська.

Джерело: голова Кабінету представників Тихановської Валерій Ковалевський

Деталі: За його словами, білоруси наразі причетні до воєнного конфлікту між Україною та Росією.

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Він зазначив, що російські війська можуть спробувати напасти на Україну з території Білорусі.

Пряма мова: "Ми вже зараз беремо участь у військовій операції Росії проти України, це лише підготовча фаза...

Якщо ми не висловлюватимемо свого ставлення до участі Білорусі у конфлікті проти України, то рано чи пізно ми самі опинимося в окопах. Зі зброєю воюватимемо проти українців. А це буде катастрофа… Це неприпустимо. Ми повинні чинити опір цьому!"

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