Війська Росії в Білорусі схожі на окупаційні і більше загрожують Мінську – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що техніка й бійці, яких Росія надсилає до Білорусі нібито для спільних навчань, більше загрожують самій Білорусі, ніж Україні.

Джерело: Резніков у Верховній Раді під час години уряду

Пряма мова: "Ми уважно спостерігаємо за північним напрямком. На сьогодні немає жодних спроб атакувати Україну мігрантами чи подібних загроз.

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Що стосується російських військ, які прибувають на навчання до Білорусі. За своїм складом вони на разі більше схожі на окупаційний контингент, ніж на ударну групу, – і представляють більшу загрозу Мінську, ніж Україні".

Деталі: Резніков також запевнив, що Україна не становить загрози для Білорусі і не готує провокацій в ОРДЛО, територія яких прилягає до російської і перебуває під контролем Кремля.

Пряма мова: "Жодних загроз Білорусі з боку України не існує в принципі, це нонсенc. У нас дуже теплі почуття до білоруського народу. І будь-які силові дії проти Білорусі суперечать інтересам України. Хочу, щоб у Мінську це теж почули.

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Так само абсолютним нонсенсом є звинувачення України у начебто підготовці збройних провокацій на Донбасі. Ми послідовно зміцнюємо нашу оборону, але ми чітко дотримуємося зобов'язань і розглядаємо сценарій політико-дипломатичного врегулювання як базового".

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