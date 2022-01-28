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Війська Росії в Білорусі схожі на окупаційні і більше загрожують Мінську – Резніков

П'ятниця, 28 січня 2022, 12:11
Олексій Резніков, ілюстративне фото Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що техніка й бійці, яких Росія надсилає до Білорусі нібито для спільних навчань, більше загрожують самій Білорусі, ніж Україні. 

Джерело: Резніков у Верховній Раді під час години уряду

Пряма мова: "Ми уважно спостерігаємо за північним напрямком. На сьогодні немає жодних спроб атакувати Україну мігрантами чи подібних загроз.

Що стосується російських військ, які прибувають на навчання до Білорусі. За своїм складом вони на разі більше схожі на окупаційний контингент, ніж на ударну групу, – і представляють більшу загрозу Мінську, ніж Україні". 

Деталі: Резніков також запевнив, що Україна не становить загрози для Білорусі і не готує провокацій в ОРДЛО, територія яких прилягає до російської і перебуває під контролем Кремля. 

Пряма мова: "Жодних загроз Білорусі з боку України не існує в принципі, це нонсенc. У нас дуже теплі почуття до білоруського народу. І будь-які силові дії проти Білорусі суперечать інтересам України. Хочу, щоб у Мінську це теж почули.

Так само абсолютним нонсенсом є звинувачення України у начебто підготовці збройних провокацій на Донбасі. Ми послідовно зміцнюємо нашу оборону, але ми чітко дотримуємося зобов'язань  і розглядаємо сценарій політико-дипломатичного врегулювання як базового". 

Передісторія:

  • Із кінця жовтня західні ЗМІ та розвідки повідомляють про нарощування військової міці Росією біля кордонів України, також іде перекидання техніки й бійців навіть із Далекого Сходу під приводом військових навчань Білорусі та Росії в лютому.
  • Американська розвідка прогнозувала, що Кремль планує наступ на Україну на кількох фронтах на початку 2022 року за участі до 175 тисяч військовослужбовців.
  • Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов припускав, що атака може включати авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки на сході, в Одесі та Маріуполі, а також з півночі – від Білорусі.
  • Спочатку розвідки вважали найімовірнішим часом нападу кінець січня, тепер ідеться про лютий. У Держдепі США вважають, що на плани президента РФ Володимира Путіна могло вплинути прохання лідера Китаю Сі Цзіньпіна не атакувати Україну під час зимових Олімпійських ігор, які відбудуться у КНР 4-20 лютого.

Олена Рощенко, УП
Теми: БілорусьРосіяОРДЛОРезніков
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