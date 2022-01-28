Війська Росії в Білорусі схожі на окупаційні і більше загрожують Мінську – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що техніка й бійці, яких Росія надсилає до Білорусі нібито для спільних навчань, більше загрожують самій Білорусі, ніж Україні.

Джерело: Резніков у Верховній Раді під час години уряду

Пряма мова: "Ми уважно спостерігаємо за північним напрямком. На сьогодні немає жодних спроб атакувати Україну мігрантами чи подібних загроз.

Що стосується російських військ, які прибувають на навчання до Білорусі. За своїм складом вони на разі більше схожі на окупаційний контингент, ніж на ударну групу, – і представляють більшу загрозу Мінську, ніж Україні".

Деталі: Резніков також запевнив, що Україна не становить загрози для Білорусі і не готує провокацій в ОРДЛО, територія яких прилягає до російської і перебуває під контролем Кремля.

Пряма мова: "Жодних загроз Білорусі з боку України не існує в принципі, це нонсенc. У нас дуже теплі почуття до білоруського народу. І будь-які силові дії проти Білорусі суперечать інтересам України. Хочу, щоб у Мінську це теж почули.

Так само абсолютним нонсенсом є звинувачення України у начебто підготовці збройних провокацій на Донбасі. Ми послідовно зміцнюємо нашу оборону, але ми чітко дотримуємося зобов'язань і розглядаємо сценарій політико-дипломатичного врегулювання як базового".

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