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Війська Росії в Білорусі схожі на окупаційні і більше загрожують Мінську – Резніков

П'ятниця, 28 січня 2022, 11:11
Війська Росії в Білорусі схожі на окупаційні і більше загрожують Мінську – Резніков
Олексій Резніков, ілюстративне фото Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що техніка й бійці, яких Росія надсилає до Білорусі нібито для спільних навчань, більше загрожують самій Білорусі, ніж Україні. 

Джерело: Резніков у Верховній Раді під час години уряду

Пряма мова: "Ми уважно спостерігаємо за північним напрямком. На сьогодні немає жодних спроб атакувати Україну мігрантами чи подібних загроз.

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Що стосується російських військ, які прибувають на навчання до Білорусі. За своїм складом вони на разі більше схожі на окупаційний контингент, ніж на ударну групу, – і представляють більшу загрозу Мінську, ніж Україні". 

Деталі: Резніков також запевнив, що Україна не становить загрози для Білорусі і не готує провокацій в ОРДЛО, територія яких прилягає до російської і перебуває під контролем Кремля. 

Пряма мова: "Жодних загроз Білорусі з боку України не існує в принципі, це нонсенc. У нас дуже теплі почуття до білоруського народу. І будь-які силові дії проти Білорусі суперечать інтересам України. Хочу, щоб у Мінську це теж почули.

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Так само абсолютним нонсенсом є звинувачення України у начебто підготовці збройних провокацій на Донбасі. Ми послідовно зміцнюємо нашу оборону, але ми чітко дотримуємося зобов'язань  і розглядаємо сценарій політико-дипломатичного врегулювання як базового". 

Передісторія:

  • Із кінця жовтня західні ЗМІ та розвідки повідомляють про нарощування військової міці Росією біля кордонів України, також іде перекидання техніки й бійців навіть із Далекого Сходу під приводом військових навчань Білорусі та Росії в лютому.
  • Американська розвідка прогнозувала, що Кремль планує наступ на Україну на кількох фронтах на початку 2022 року за участі до 175 тисяч військовослужбовців.
  • Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов припускав, що атака може включати авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки на сході, в Одесі та Маріуполі, а також з півночі – від Білорусі.
  • Спочатку розвідки вважали найімовірнішим часом нападу кінець січня, тепер ідеться про лютий. У Держдепі США вважають, що на плани президента РФ Володимира Путіна могло вплинути прохання лідера Китаю Сі Цзіньпіна не атакувати Україну під час зимових Олімпійських ігор, які відбудуться у КНР 4-20 лютого.

Олена Рощенко, УП
Теми: БілорусьРосіяОРДЛОРезніков
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