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Путінським олігархам ніде буде сховатися – Британія про атаку РФ санкціями

Неділя, 30 січня 2022, 11:51
Путінським олігархам ніде буде сховатися – Британія про атаку РФ санкціями
фото Getty Images

Глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс анонсувала розширення санкцій, з якими зіткнеться Владімір Путін та його оточення, якщо Росія зважиться на нове вторгнення в Україну. Рішення про перелік запобіжних заходів погодять протягом тижня.

Джерело: Трасс у коментарі Sky News

Деталі: Під загрозою опинилася власність російських олігархів у Лондоні.

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Водночас у разі вторгнення Росії Київ отримає більше британської зброї та додаткове фінансування для відбиття кремлівської атаки. Трас заявила, що не виключає жодних кроків для підтримки України.

Пряма мова Трасс: "Пріоритет номер один – утримати Владіміра Путіна від цих (агресивних – УП) дій. Тому ми пропонуємо ввести додаткові війська в Естонію, забезпечуємо велику підтримку з повітря через Чорне море та поставляємо оборонне озброєння Україні, щоб переконатися, що вони перебувають у найкращому становищі, якщо Владімір Путін спробує організувати вторгнення".

Деталі: Попереджаючи тих, хто близький до Путіна, міністр сказала про розширення британських законів про санкції: "Будь-яка компанія, яка представляє інтерес для Кремля та режиму в Росії, може стати мішенню. Тому "путінським олігархам або російським компаніям, які займаються підтримкою російської держави, буде ніде сховатися. Це те, що ми збираємося зробити найближчого тижня".

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Трасс не виключила, що посилення санкцій може включати конфіскацію лондонської власності російських олігархів у Великій Британії. "Ми не будемо вдаватися до подробиць, кого саме і як ми будемо атакувати санкціями", - попередила вона.

Трасс підтвердила, що Британія зараз дуже тісно співпрацює із союзниками, такими як США та ЄС, обговорюючи пакет жорстких санкцій.

"Найважливіше — це захист свободи та демократії, і це важливіше за нагальні фінансові проблеми", - додала міністр закордонних справ, відповідаючи на питання про вплив нових санкцій на іноземні інвестиції в економіку Великої Британії.

Трасс також додала, що українці завзято боротимуться, оскільки "вони не збираються легко здаватися Росії".

Нагадаємо:

  • Найсміливіші заходи, якими погрожує президент США Джо Байден для стримування вторгнення в Україну, можуть зруйнувати всю російську економіку, водночас вони вплинуть і на економіки інших країн.
  • Наступного тижня Велика Британія запропонує НАТО велике розгортання військ, зброї, військових кораблів та літаків у Європі - у відповідь на концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

Теми: санкціїВелика БританіяолігархиПутін
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