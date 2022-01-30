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Путинским олигархам будет негде спрятаться – Британия про атаку РФ санкциями

Воскресенье, 30 января 2022, 12:51
фото Getty Images

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс анонсировала расширение санкций, с которыми столкнется Владимир Путин и его окружение, если Россия решится на новое вторжение в Украину. Решение о перечне предупредительных мер примут в течение недели.

Источник: Трасс в комментарии Sky News

Детали: Под угрозой оказалась собственность российских олигархов в Лондоне.

В то же время в случае вторжения России Киев получит больше британского оружия и дополнительное финансирование для отражения кремлевской атаки. Трасс заявила, что не исключает никаких шагов для поддержки Украины.

Прямая речь Трасс: "Приоритет номер один — удержать Владимира Путина от этих (агрессивных - УП) действий. Поэтому мы предлагаем ввести дополнительные войска в Эстонию, обеспечиваем большую поддержку с воздуха через Черное море и поставляем оборонительное вооружение Украине, чтобы убедиться, что они находятся в наилучшем положении, если Владимир Путин попытается организовать вторжение.

Детали: Предупреждая тех, кто близок к Путину, министр сказала о расширении британских законов о санкциях: "Любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима в России, может стать мишенью. Так что "путинским олигархам или российским компаниям, занимающимся поддержкой российского государства, негде будет спрятаться. Это то, что мы собираемся сделать в ближайшую неделю".

Трасс не исключила, что ужесточение санкций может включать конфискацию лондонской собственности российских олигархов в Великобритании. "Мы не будем вдаваться в подробности, кого именно и как мы будем атаковать санкциями", - предупредила она.

Трасс подтвердила, что Великобритания сейчас очень тесно сотрудничает с союзниками, такими как США и ЕС, обсуждая тему пакета жестких санкций.

"Самое важное — это защита свободы и демократии, и это важнее неотложных финансовых проблем", - добавила министр иностранных дел, отвечая на вопрос о влиянии новых санкций на иностранные инвестиции в экономику Великобритании.

Трасс также добавила, что украинцы будут упорно сражаться, так как "они не собираются легко сдаваться России".

Напомним:

  • Самые смелые меры, которыми пригрозил президент США Джо Байден для сдерживания вторжения в Украину, могут разрушить всю российскую экономику. В то же время они окажут влияние и на экономики других стран.
  • На следующей неделе Великобритания предложит НАТО большое развертывание войск, оружия, военных кораблей и самолетов в Европе - в ответ на концентрацию российских войск на границе с Украиной.

Темы: санкцииВеликобританияолигархиПутин


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