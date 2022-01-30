Санкції США покликані зруйнувати економіку Росії вщент – NYT

Найсміливіші заходи, якими погрожує президент США Джо Байден для стримування вторгнення в Україну, можуть зруйнувати всю російську економіку. Водночас вони вплинуть і на економіки інших країн.

Джерело: The New York Times

Деталі: Масштабні санкції, які американські чиновники погрожують ввести проти Росії у разі вторгнення в Україну, можуть спричинити в РФ обвал рубля, крах фондового ринку та інші форми фінансової паніки, які "зроблять боляче" майже всім росіянам – від мільярдерів та урядовців до звичайних сімей середнього класу.

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Заходи впливу на Москву включають санкції проти її найбільших банків і фінансових установ, що неминуче вплине на повсякденне життя росіян.

Колишній високопосадовець в Офісі політики економічних санкцій Держдепартаменту часів Обами Едвард Фішман констатує, що анонсовані Байденом санкції вдарять по всій російській економіці і "Це, безумовно, вплине на звичайних росіян".

Вашингтон планує "вибити" опори, на яких тримається вся російська фінансова система.

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Видання припускає, що стратегія США пов’язана з політичними та економічними ризиками, бо швидка та сувора антиросійська реакція, яку обіцяли американські чиновники, може сколихнути основні економіки, особливо в Європі.

Деякі аналітики також прогнозують, що у відповідь на жорсткі санкції Путін може зупинити поставки природного газу до Європи або здійснити кібератаки на американську та європейську інфраструктуру.

Наразі США намагаються сформувати такий набір заходів впливу, який завдасть максимально сильного удару по Росії, водночас стримає економічні ударні хвилі в усьому світі, в тому числі в Сполучених Штатах.

Економіст і автор звіту Атлантичної ради про санкції США проти Росії Андерс Аслунд зазначив, що незважаючи на те, що Росія з 2014 року вживає заходів, щоб менше покладатися на зовнішні запозичення, наслідками анонсованих Вашингтоном санкцій все одно будуть девальвація рубля, потрясіння фондового ринку і замороження торгівлі облігаціями.

Для середньостатистичного росіянина це може означати підвищення цін на продукти харчування і одяг, та серйозне зменшення пенсій і знецінення накопичень.

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