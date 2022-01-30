Ковід: у Білорусі рекордна кількість заражень
Неділя, 30 січня 2022, 13:42
У Республіці Білорусь у неділю встановлено добовий рекорд захворюваності на ковід – понад 2,3 тисячі осіб.
Джерело: МОЗ РБ у Telegram
Деталі: За добу в цій країні зареєстровано 2 387 людей з Covid, 15 пацієнтів померли.
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Попередній рекорд був зафіксований напередодні – 2 302 зараження.
Нагадаємо:
Станом на неділю, 30 січня, у Росії за добу виявили понад 121 тисячу нових випадків коронавірусу, що стало рекордом з початку пандемії.
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У суботу, 29 січня, свій коронавірусний рекорд "оновила" і Україна – 37 351 новий випадок.
Українська правда