Ковід: у Білорусі рекордна кількість заражень

У Республіці Білорусь у неділю встановлено добовий рекорд захворюваності на ковід – понад 2,3 тисячі осіб.

Джерело: МОЗ РБ у Telegram

Деталі: За добу в цій країні зареєстровано 2 387 людей з Covid, 15 пацієнтів померли.

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Попередній рекорд був зафіксований напередодні – 2 302 зараження.

Нагадаємо:

Станом на неділю, 30 січня, у Росії за добу виявили понад 121 тисячу нових випадків коронавірусу, що стало рекордом з початку пандемії.

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У суботу, 29 січня, свій коронавірусний рекорд "оновила" і Україна – 37 351 новий випадок.