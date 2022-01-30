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Ковід: у Білорусі рекордна кількість заражень

Неділя, 30 січня 2022, 13:42
Ковід: у Білорусі рекордна кількість заражень
Лікарня, фото pixabay

У Республіці Білорусь у неділю встановлено добовий рекорд захворюваності на ковід – понад 2,3 тисячі осіб.

Джерело: МОЗ РБ у Telegram

Деталі: За добу в цій країні зареєстровано 2 387 людей з Covid, 15 пацієнтів померли.

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Попередній рекорд був зафіксований напередодні – 2 302 зараження.

Нагадаємо:

Станом на неділю, 30 січня, у Росії за добу виявили понад 121 тисячу нових випадків коронавірусу, що стало рекордом з початку пандемії.

ВІДЕО ДНЯ

У суботу, 29 січня, свій коронавірусний рекорд "оновила" і Україна – 37 351 новий випадок.

Українська правда
Теми: коронавірусБілорусьепідемія
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