Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ковид: в Беларуси рекордное количество заражений

Воскресенье, 30 января 2022, 13:42
Ковид: в Беларуси рекордное количество заражений
Больница, фото pixabay

В Республике Беларусь в воскресенье установлен суточный рекорд заболеваемости ковидом – более 2,3 тысячи человек.

Источник: Минздрав РБ в Telegram

Детали: За сутки в этой стране зарегистрированы 2 387 пациентов с Covid-19, 15 пациентов скончались.

Реклама:

Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне - 2 302 заражения.

Напомним:

По состоянию на воскресенье, 30 января, в России за сутки выявили более 121 тысячи новых случаев коронавируса, что стало рекордом с начала пандемии.

ВИДЕО ДНЯ

В субботу, 29 января, свой коронавирусный рекорд "обновила" и Украина – 37 351 новый случай.

Темы: коронавирусБеларусьэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
Все новости...
Реклама: