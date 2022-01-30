Ковид: в Беларуси рекордное количество заражений

В Республике Беларусь в воскресенье установлен суточный рекорд заболеваемости ковидом – более 2,3 тысячи человек.

Источник: Минздрав РБ в Telegram

Детали: За сутки в этой стране зарегистрированы 2 387 пациентов с Covid-19, 15 пациентов скончались.

Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне - 2 302 заражения.

Напомним:

По состоянию на воскресенье, 30 января, в России за сутки выявили более 121 тысячи новых случаев коронавируса, что стало рекордом с начала пандемии.

В субботу, 29 января, свой коронавирусный рекорд "обновила" и Украина – 37 351 новый случай.