Ковид: в Беларуси рекордное количество заражений
Воскресенье, 30 января 2022, 13:42
В Республике Беларусь в воскресенье установлен суточный рекорд заболеваемости ковидом – более 2,3 тысячи человек.
Источник: Минздрав РБ в Telegram
Детали: За сутки в этой стране зарегистрированы 2 387 пациентов с Covid-19, 15 пациентов скончались.
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Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне - 2 302 заражения.
Напомним:
По состоянию на воскресенье, 30 января, в России за сутки выявили более 121 тысячи новых случаев коронавируса, что стало рекордом с начала пандемии.
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В субботу, 29 января, свой коронавирусный рекорд "обновила" и Украина – 37 351 новый случай.