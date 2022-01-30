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У РФ вигадали нову причину, чому Україні ніяк не можна вступати до НАТО

Неділя, 30 січня 2022, 14:12
У РФ вигадали нову причину, чому Україні ніяк не можна вступати до НАТО
Сергій Лавров, фото AFP/Getty Images

Глава МЗС РФ Сергій Лавров озвучив нову версію, чому Києву не слід приєднуватись до Північноатлантичного Альянсу – нібито Україна до цього "не готова".

Джерело: Лавров, якого цитує Інтерфакс

Деталі: Москва продовжує наполягати на тому, що Україна за жодних обставин не повинна вступати до НАТО, оскільки це "підірве відносини РФ та Заходу", і взагалі Україна нібито не готова до членства.

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У черговій заяві Лавров натякнув, що під час вступу до Альянсу всі країни НАТО стануть на захист України, а це абсолютно не влаштовує Росію.

Пряма мова: "Щоразу виходить, що лінія, яку вони (НАТО - УП) повинні обороняти, зсувається все на схід... Зараз вона вже впритул підійшла до України. Цю країну теж хочуть туди затягнути".

Деталі: Лавров додав, що "всім зрозуміло, що Україна не готова і жодного внеску у зміцнення безпеки НАТО не зробить". Кого саме він мав на увазі під "усіма", глава МЗС РФ не уточнив.

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"Це реально підірве відносини з Російською Федерацією, оскільки стане грубішим порушенням офіційного політичного зобов'язання, яке брали на себе президенти США та інших країн-членів Альянсу. Нехай себе втішають тим, що він є оборонним. Нам від цього не легше. Лінія оборони наблизилася вже впритул", - додав Лавров.

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Теми: НАТОРосіяУкраїнаЛавров
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