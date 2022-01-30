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В РФ придумали новую причину, почему Украине никак нельзя вступать в НАТО

Воскресенье, 30 января 2022, 15:12
Сергей Лавров, фото AFP/Getty Images

Глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил новую версию, почему Киеву не следует присоединяться к Североатлантическому Альянсу – якобы Украина к этому "не готова".

Источник: Лавров, которого цитирует Интерфакс

Детали: Москва продолжает настаивать на том, что Украина ни при каких обстоятельствах не должна вступать в НАТО, так как это "подорвет отношения РФ и Запада", и вообще Украина якобы не готова к членству.

В очередном заявлении Лавров намекнул, что при вступлении в Альянс все страны НАТО встанут на защиту Украины, а это абсолютно не устраивает Россию.

Прямая речь: "Каждый раз получается, что линия, которую они (НАТО - УП) должны оборонять, сдвигается все восточнее… Сейчас она уже вплотную подошла к Украине. Эту страну тоже хотят туда затянуть".

Детали: Лавров добавил, что "всем понятно, что Украина не готова и никакого вклада в укрепление безопасности НАТО не сделает". Кого именно он имел ввиду подо "всеми", глава МЗС РФ не уточнил.

"Это реально подорвет отношения с Российской Федерацией, поскольку станет грубейшим нарушением официального политического обязательства, которое брали на себя президенты США и других стран-членов Альянса. Пусть себя утешают тем, что он "оборонительный". Нам от этого не легче. Линия обороны приблизилась уже вплотную", - добавил Лавров.

Напомним:

  • НАТО в своем письменном ответе России на её ультиматумы о "гарантиях безопасности" отказалось обязаться не принимать Украину в Альянс, как этого хотел Кремль.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна конкретика относительно ее членства в НАТО.

Темы: НАТОРосcияУкраинаЛавров


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