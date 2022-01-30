Біля Станиці Луганської поранено військового

Внаслідок ворожого обстрілу біля Станиці Луганської дістав поранення український військовий.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС станом на 17 годину

Дослівно: "Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості".

Деталі: Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

В напрямку Станиці Луганської ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.