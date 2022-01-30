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Біля Станиці Луганської поранено військового

Неділя, 30 січня 2022, 16:24
Біля Станиці Луганської поранено військового
armyinform

Внаслідок ворожого обстрілу біля Станиці Луганської дістав поранення український військовий.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС станом на 17 годину

Дослівно: "Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості".

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Деталі: Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

В напрямку Станиці Луганської ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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