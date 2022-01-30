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Возле Станицы Луганской ранен военный

Воскресенье, 30 января 2022, 17:24
armyinform

В результате вражеского обстрела возле Станицы Луганской получил ранение украинский военный.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС по состоянию на 17 часов

Дословно: "В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести".

Детали: С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В направлении Станицы Луганской враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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