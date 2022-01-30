Возле Станицы Луганской ранен военный
Воскресенье, 30 января 2022, 17:24
В результате вражеского обстрела возле Станицы Луганской получил ранение украинский военный.
Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС по состоянию на 17 часов
Дословно: "В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести".
Детали: С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
В направлении Станицы Луганской враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Украинская правда