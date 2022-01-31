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Через зливи і зсуви у Бразилії загинули щонайменше 19 людей

Понеділок, 31 січня 2022, 02:50
Через зливи і зсуви у Бразилії загинули щонайменше 19 людей
фото: Getty Images

У неділю в найбільш густонаселеному штаті Бразилії Сан-Паулу через зсуви та повені, викликані зливами, загинули щонайменше 19 людей, а 500 тисяч сімей були змушені залишити домівки.

Джерело: The Associated Press із посиланням на повідомлення влади

Деталі: За даними муніципальної влади, троє людей з однієї родини загинули, коли зсув зруйнував їхній будинок у місті Ембу-дас-Артеш, а ще чотирьох людей вдалося врятувати.

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Четверо дітей загинули у Франсіску Морато, сказав губернатор штату Сан-Паулу Жоао Доріа, а уряд штату заявив, що ще четверо людей загинули у Франку-да-Роша. Також повідомлялося про смерть у Рібейран-Прету та Жау.

Троє із загиблих – це люди, яких знесло паводком, повідомили у Державній пожежній службі.

Доріа використала гелікоптер для огляду пошкоджених районів у неділю та оголосила про фінансову допомогу постраждалим містам у розмірі 2,8 мільйона доларів.

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За словами уряду штату, через розлив річок 500 000 сімей залишили свої домівки. Було заблоковано кілька доріг і автомагістралей.

Через збої, викликані зливою, місто Сан-Паулу скасувало планові щеплення від коронавірусу.

Нагадаємо: Понад 11 тисяч осіб були евакуйовані у Баїї через повінь, а кількість загиблих внаслідок повені у штаті Баїя в Бразилії зросла до 20.

Теми: Бразиліяпогодастихійне лихо
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