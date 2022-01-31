Из-за ливней и оползней в Бразилии погибли по меньшей мере 19 человек

В воскресенье в наиболее густонаселенном штате Бразилии Сан-Паулу из-за оползней и наводнений, вызванных ливнями, погибли по меньшей мере 19 человек, а 500 тысяч семей были вынуждены покинуть дома.

Источник: The Associated Press со ссылкой на сообщения властей

Детали: По данным муниципальных властей, три человека из одной семьи погибли, когда оползень разрушил их дом в городе Эмбу-дас-Артеш, а еще четырех человек удалось спасти.

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Четверо детей погибли во Франсиско Морато, сказал губернатор штата Сан-Паулу Жоао Дориа, а правительство штата заявило, что еще четыре человека погибли во Франку-да-Роша. Также сообщалось о смерти у Рибейран-Прету и Жау.

Трое из погибших – это люди, которых снесло паводком, сообщили в Государственной пожарной службе.

Дориа использовала вертолет для осмотра поврежденных районов в воскресенье и объявила о финансовой помощи пострадавшим городам в размере 2,8 миллиона долларов.

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По словам правительства штата, из-за разлива рек 500 000 семей покинули свои дома. Было заблокировано несколько дорог и автомагистралей.

Из-за сбоев, вызванных ливнем, город Сан-Паулу отменил плановые прививки от коронавируса.

Напомним: Более 11 тысяч человек были эвакуированы в Баии из-за наводнения, а число погибших в результате наводнения в штате Баия в Бразилии возросло до 20.