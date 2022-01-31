Окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів
Понеділок, 31 січня 2022, 06:12
За добу 30 січня з боку російських найманців зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: У напрямку Станиці Луганської окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Реклама:
Поблизу Пищевика російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових і станкових протитанкових гранатометів.
"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – повідомляють у штабі.
Українська правда