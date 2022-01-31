Окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів

За добу 30 січня з боку російських найманців зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: У напрямку Станиці Луганської окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

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Поблизу Пищевика російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових і станкових протитанкових гранатометів.

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – повідомляють у штабі.