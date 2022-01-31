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Оккупанты дважды обстреляли позиции ВСУ из гранатометов

Понедельник, 31 января 2022, 07:12
фото: штаб ООС

За сутки 30 января со стороны российских наемников зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В направлении Станицы Луганской оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Пищевика русские наемники совершили обстрел из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – сообщают в штабе.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассевойна


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