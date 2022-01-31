Оккупанты дважды обстреляли позиции ВСУ из гранатометов
Понедельник, 31 января 2022, 06:12
За сутки 30 января со стороны российских наемников зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: В направлении Станицы Луганской оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
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Вблизи Пищевика русские наемники совершили обстрел из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.
"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – сообщают в штабе.
Украинская правда