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В Украине 16 оранжевых регионов и два красных, наихудшая картина на Франковщине

Понедельник, 31 января 2022, 09:40

В Украине две области отнесены к красной зоне эпидемической опасности, а 16 областей – к оранжевой, по данным Министерства здравоохранения.

Источник: таблица МОЗ

Детали: По состоянию на утро 31 января Ивано-Франковская и Ровенская области остаются красными.

7 регионов остаются желтыми: столица Киев и Киевская область, а также Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Харьковская и Херсонская области.

На промежуточном, "оранжевом", уровне эпидопасности находятся 16 областей: Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая.

В Ивано-Франковской области самый высокий уровень заболеваемости (2010 случаев на 100 тысяч жителей) и самый высокий уровень госпитализации (106,2 на 100 тысяч жителей). Однако динамика уровня госпитализаций 30 января стала отрицательной, то есть улучшается.

 

Напомним: 25 января Минздрав решил отнести Ровенскую область к красной карантинной зоне с 27 января, тогда "красными" были 2 региона, "оранжевыми" – 14 регионов.

Алена Рощенко, УП
Темы: эпидзоныкарантинCovid-2019эпидемия


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