Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине 16 оранжевых регионов и два красных, наихудшая картина на Франковщине

Понедельник, 31 января 2022, 08:40

В Украине две области отнесены к красной зоне эпидемической опасности, а 16 областей – к оранжевой, по данным Министерства здравоохранения.

Источник: таблица МОЗ

Детали: По состоянию на утро 31 января Ивано-Франковская и Ровенская области остаются красными.

Реклама:

7 регионов остаются желтыми: столица Киев и Киевская область, а также Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Харьковская и Херсонская области.

На промежуточном, "оранжевом", уровне эпидопасности находятся 16 областей: Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая.

В Ивано-Франковской области самый высокий уровень заболеваемости (2010 случаев на 100 тысяч жителей) и самый высокий уровень госпитализации (106,2 на 100 тысяч жителей). Однако динамика уровня госпитализаций 30 января стала отрицательной, то есть улучшается.

ВИДЕО ДНЯ
 

Напомним: 25 января Минздрав решил отнести Ровенскую область к красной карантинной зоне с 27 января, тогда "красными" были 2 региона, "оранжевыми" – 14 регионов.

Алена Рощенко, УП
Темы: эпидзоныкарантинCovid-2019эпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
эпидзоны
Киев – в желтой зоне, несмотря на рекорды по распространению Covid
Новости 8 февраля: новые услуги в Дії, новые области в "красной" зоне
В красную "зону" переходят еще три области
Последние новости
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
Все новости...
Реклама: