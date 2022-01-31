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Covid у Києві: нових хворих у 2,5 рази більше, ніж одужань

Понеділок, 31 січня 2022, 11:22
Фото КМДА

За добу 30 січня у столиці лабораторно підтвердили 1 026 нових випадки коронавірусу, 5 хворих померли, водночас подолали вірус 414 мешканців.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 1 026 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 5 летальних випадків від вірусу. 414 подолали коронавірус".

Деталі: Серед нових хворих майже 1,5 сотні дітей: 71 дівчинка від 3 місяців до 17 років і 75 хлопчиків від 25 днів до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (182), Дарницькому (169) та в Святошинському (142) районах.

До лікарень столиці госпіталізували 24 хворих на коронавірус та 130 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 365 630 підтверджених випадків коронавірусу, 8 505 хворих померли, подолали вірус загалом 335 992 мешканці міста. 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Передісторія: 

  • За 27 січня у Києві зафіксували 2 384 нових випадки коронавірусу – це була найбільша добова кількість хворих за минулий рік.
  • За добу 28 січня у столиці виявили 2 418 випадків Covid.

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв
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