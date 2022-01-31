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Covid в Киеве: новых больных в 2,5 раза больше, чем выздоровлений

Понедельник, 31 января 2022, 10:22
Covid в Киеве: новых больных в 2,5 раза больше, чем выздоровлений
Фото КГГА

За сутки 30 января в столице лабораторно подтвердили 1 026 новых случаев коронавируса, 5 больных умерли, вместе с тем преодолели вирус 414 жителей.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 1 026 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 5 летальных случаев от вируса. 414 преодолели коронавирус".

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Детали: Среди новых больных почти 1,5 сотни детей: 71 девочка от 3 месяцев до 17 лет и 75 мальчиков от 25 дней до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (182), Дарницком (169) и Святошинском (142) районах.

В больницы столицы госпитализировали 24 больных коронавирусом и 130 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

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Всего с начала пандемии в столице уже 365 630 подтвержденных случаев коронавируса, 8 505 больных умерли, преодолели вирус 335 992 жителя города.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Предыстория: 

  • 27 января в Киеве зафиксировали 2 384 новых случая коронавируса – это было самое большое суточное количество больных за последний год.
  • За сутки 28 января в столице обнаружили 2 418 случаев Covid.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев
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