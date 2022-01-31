Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія заявляє, що закінчила "планові навчання" в Чорному морі

Понеділок, 31 січня 2022, 12:51
Росія заявляє, що закінчила планові навчання в Чорному морі
ілюстративне Фото: Getty Images

Російське військове командування звітувало про завершення військових навчань флоту в Чорному морі.

Джерело: пресслужба Південного військового округу РФ

Дослівно: "Підрозділи бойових кораблів Чорноморського флоту (ЧФ) повернулися в пункти постійної дислокації Кримської і Новоросійської військово-морських баз флота після проведення навчань в акваторії Чорного моря".

Реклама:

Деталі: У навчаннях брали участь близько 20 бойових кораблів різного класу, зокрема фрегати, сторожові кораблі, ракетні катери, кораблі протимінної оборони тощо.

За повідомленням російського командування, військові флоту вчилися виконувати бойові завдання з ведення морського бою та артилерійської стрільби по цілях, що імітують ворожі повітряні та водні засоби. Крім того, тренувалися виконувати зв’язкові задачі, протиповітряну, протичовнову та протидверсійну оборону.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 26 січня Росія заявила, що розпочала "планові навчання"в Чорному морі із застосуванням 20 бойових кораблів.
  • 29 січня Міністерство оборони Росії заявило, що війська в Західному військовому окрузі, який межує з Україною, повертаються до своїх основних місць дислокації.

Українська правда
Теми: РосіяЧорне морефлот
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Росія
Мер Москви заявив про збиття БпЛА у Підмосков’ї
Пірати ХХІ століття. Що собою являє Чорноморський флот Росії та що від нього чекати
ISW проаналізував, для чого Кремль засекретив похорон Пригожина
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: