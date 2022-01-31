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Росія заявляє, що закінчила "планові навчання" в Чорному морі

Понеділок, 31 січня 2022, 13:51
ілюстративне Фото: Getty Images

Російське військове командування звітувало про завершення військових навчань флоту в Чорному морі.

Джерело: пресслужба Південного військового округу РФ

Дослівно: "Підрозділи бойових кораблів Чорноморського флоту (ЧФ) повернулися в пункти постійної дислокації Кримської і Новоросійської військово-морських баз флота після проведення навчань в акваторії Чорного моря".

Деталі: У навчаннях брали участь близько 20 бойових кораблів різного класу, зокрема фрегати, сторожові кораблі, ракетні катери, кораблі протимінної оборони тощо.

За повідомленням російського командування, військові флоту вчилися виконувати бойові завдання з ведення морського бою та артилерійської стрільби по цілях, що імітують ворожі повітряні та водні засоби. Крім того, тренувалися виконувати зв’язкові задачі, протиповітряну, протичовнову та протидверсійну оборону.

Передісторія: 

  • 26 січня Росія заявила, що розпочала "планові навчання"в Чорному морі із застосуванням 20 бойових кораблів.
  • 29 січня Міністерство оборони Росії заявило, що війська в Західному військовому окрузі, який межує з Україною, повертаються до своїх основних місць дислокації.

Українська правда
Теми: РосіяЧорне морефлот
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