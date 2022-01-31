Россия заявляет, что закончила "плановые учения" в Черном море
Российское военное командование отчиталось о завершении военных учений флота в Черном море.
Источник: пресс-служба Южного военного округа РФ
Дословно: "Подразделения боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) вернулись в пункты постоянной дислокации Крымской и Новороссийской военно-морских баз флота после проведения учений в акватории Черного моря".
Детали: В учениях участвовали около 20 боевых кораблей разного класса, в том числе фрегаты, сторожевые корабли, ракетные катера, корабли противоминной обороны и т.д.
По сообщению российского командования, в учениях тренировались выполнять боевые задания по ведению морского боя и артиллерийской стрельбе по целям, имитирующим вражеские воздушные и надводные средства. Кроме того, тренировались выполнять связные задачи, противовоздушную, противолодочную и противодверсионную оборону.
Предыстория:
- 26 января Россия заявила, что начала "плановые учения" в Черном море с применением 20 боевых кораблей.
- 29 января Министерство обороны России заявило, что войска Западном военном округе, в граничащем с Украиной, возвращаются в свои основные места дислокации.