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Россия заявляет, что закончила "плановые учения" в Черном море

Понедельник, 31 января 2022, 13:51

Российское военное командование отчиталось о завершении военных учений флота в Черном море.

Источник: пресс-служба Южного военного округа РФ

Дословно: "Подразделения боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) вернулись в пункты постоянной дислокации Крымской и Новороссийской военно-морских баз флота после проведения учений в акватории Черного моря".

Детали: В учениях участвовали около 20 боевых кораблей разного класса, в том числе фрегаты, сторожевые корабли, ракетные катера, корабли противоминной обороны и т.д.

По сообщению российского командования, в учениях тренировались выполнять боевые задания по ведению морского боя и артиллерийской стрельбе по целям, имитирующим вражеские воздушные и надводные средства. Кроме того, тренировались выполнять связные задачи, противовоздушную, противолодочную и противодверсионную оборону.

Предыстория: 

  • 26 января Россия заявила, что начала "плановые учения" в Черном море с применением 20 боевых кораблей.
  • 29 января Министерство обороны России заявило, что войска Западном военном округе, в граничащем с Украиной, возвращаются в свои основные места дислокации.

Украинская правда
Темы: РосcияЧерное морефлот


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