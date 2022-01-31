Окупанти відкрили вогонь по околицях Світлодарська і поранили чоловіка
Окупанти обстріляли околиці Світлодарська Донецької області та поранили місцевого мешканця.
Джерело: пресцентр штабу операції Об'єднаних сил
Дослівно: "Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати підступні обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення.
Так, 31 січня, близько 11:30, збройні формування Російської Федерації з напрямку тимчасово окупованого селища Лозове відкрили вогонь зі стрілецької зброї у бік Світлодарська, випустивши 5 черг з автоматичної зброї.
Внаслідок ворожого обстрілу вогнепальне кульове наскрізне поранення м’яких тканин правого стегна отримав мешканець міста Світлодарськ 1953 року народження, який рибалив в районі Вуглегірського водосховища".
Деталі: Вказано, що українські військові доправили чоловіка до Світлодарської міської лікарні.