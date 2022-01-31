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Оккупанты открыли огонь по окрестностям Светлодарска и ранили мужчину

Понедельник, 31 января 2022, 13:25
Оккупанты открыли огонь по окрестностям Светлодарска и ранили мужчину
ілюстративное фото Армія Inform

Оккупанты обстреляли окрестности Светлодарска Донецкой области и ранили местного жителя.

Источник: пресс-центр штаба операции Объединенных сил

Дословно: "Российско-оккупационные войска продолжают производить коварные обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения.

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Так, 31 января, около 11:30, вооруженные формирования Российской Федерации по направлению временно оккупированного поселка Лозовое открыли огонь из стрелкового оружия в сторону Светлодарска, выпустив 5 очередей из автоматического оружия.

В результате вражеской обстрела огнестрельное пулевое сквозное ранение мягких тканей правого бедра получил житель города Светлодарск 1953 года рождения, который рыбачил в районе Углегорского водохранилища".

Детали: Указано, что украинские военные доставили мужчину в Светлодарскую городскую больницу.

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Украинская правда
Темы: войнаОРДЛООбъединенные силы на Донбассе
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