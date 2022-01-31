Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Оккупанты открыли огонь по окрестностям Светлодарска и ранили мужчину

Понедельник, 31 января 2022, 14:25
ілюстративное фото Армія Inform

Оккупанты обстреляли окрестности Светлодарска Донецкой области и ранили местного жителя.

Источник: пресс-центр штаба операции Объединенных сил

Дословно: "Российско-оккупационные войска продолжают производить коварные обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Так, 31 января, около 11:30, вооруженные формирования Российской Федерации по направлению временно оккупированного поселка Лозовое открыли огонь из стрелкового оружия в сторону Светлодарска, выпустив 5 очередей из автоматического оружия.

В результате вражеской обстрела огнестрельное пулевое сквозное ранение мягких тканей правого бедра получил житель города Светлодарск 1953 года рождения, который рыбачил в районе Углегорского водохранилища".

Детали: Указано, что украинские военные доставили мужчину в Светлодарскую городскую больницу.

Украинская правда
Темы: войнаОРДЛООбъединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Главное сегодня

Генсек НАТО отреагировал на требование РФ и Китая по поводу нерасширения Альянса

"Утерянное" видео ДТП с Трухиным: у Венедиктовой вину положили на патрульную полицию

Новости 4 февраля: реакция Монастырского на ДТП с Трухиным, матч Украины и России

видеоУкраина минимально проиграла России в полуфинале Евро-22 по футзалу

"Украинская правда" передала видео с Трухиным в НАБУ

видеоМонастырский наконец отреагировал на скандальное видео с Трухиным: Я бы его послал

Все новости...
война
Резников: Угрозы, которая требовала бы перейти на рельсы военного времени, пока нет
В парламенте Нидерландов выступили за предоставление Украине оборонительного оружия
Резников: Ударную группировка войск Россия пока не создала, ситуация на Востоке не изменилась
Последние новости
01:10
Комиссия не выполняет свою работу – временная поверенная США об избрании руководителя САП
00:34
Рынок электроэнергии: НКРЭКУ ввела ряд ограничительных мер
23:56
Разумков обратится к КСУ по поводу назначения главы ГБР
23:33
Франция обновила условия въезда для украинцев
23:03
фотоСамый большой монумент Украины подсветили цветами флага
22:38
Генсек НАТО отреагировал на требование РФ и Китая по поводу нерасширения Альянса
22:13
Заработала "горячая линия" территориальной обороны
21:55
Новости экономики: провальный запуск спутника, Олимпиада и потери Цукерберга
21:48
В Офисе президента подтвердили визит Шольца в Украину
21:32
Акции Ford упали более чем на 10% – не оправдал ожиданий инвесторов
Все новости...