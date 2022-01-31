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Рєзніков розповів, чому не потрібна мобілізація і де військові чекатимуть на Кличка

Понеділок, 31 січня 2022, 14:08
Рєзніков розповів, чому не потрібна мобілізація і де військові чекатимуть на Кличка
ФОТО: MTOT.GOV.UA

Наразі немає потреби в мобілізації українців, оскільки триває формування і підготовка Сил територіальної оборони.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "Лівому березі"

Пряма мова Рєзнікова: "Потреби в мобілізації, з погляду загрози, зараз немає. Якщо ми оголосимо тренувальну мобілізацію, це викличе паніку на вулицях. Усі будуть думати, що ми знали і приховали, що ворог завтра нападе.

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Ми рухатимемося в інший спосіб: будемо працювати з формуванням Сил територіальної оборони. Їх будуть вчити, будуть нормальні польові навчання. І перше навчання ми почнемо з голів ОДА, РДА, плюс КМДА, звісно.

У нас чотири сектори: північ, південь, схід і захід. Так само розділені і командування Сил територіальної оборони. Почнемо з півночі, зберемо всі області, плюс Київ, будемо їх вчити два-три дні на полігоні, як взаємодіяти, як що робити. Потім буде схід, південь і захід".

Деталі: На запитання, чи означає це, що на навчаннях можна буде побачити мера Києва Віталія Кличка, Резніков відповів: "Як і всіх керівників державних адміністрацій". "Якщо він (Кличко - ред.) погодиться і не забуде, що має приїхати персонально, а не направити заступника. Або ж приїхати разом з заступником, чому ні? Я переконаний, він точно в гарній фізичній формі", - сказав Резніков.

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Передісторія:

  • У Києві в разі виникнення надзвичайних ситуацій чи воєнних дій можна буде використовувати понад 500 сховищ та 4 500 об’єктів подвійного призначення.
  • У грудні стало відомо, що у столиці створюють штаб територіальної оборони.

Теми: мобілізаціяарміяРосія
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