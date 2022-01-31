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Резников рассказал, почему не нужна мобилизация и где военные будут ждать Кличко

Понедельник, 31 января 2022, 14:08
Резников рассказал, почему не нужна мобилизация и где военные будут ждать Кличко
ФОТО: MTOT.GOV.UA

Пока нет необходимости в мобилизации украинцев, поскольку продолжается формирование и подготовка Сил территориальной обороны.

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "Левому берегу"

Прямая речь Резникова: "Потребности в мобилизации с точки зрения угрозы сейчас нет. Если мы объявим тренировочную мобилизацию, это вызовет панику на улицах. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет.

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Мы будем двигаться другим способом: будем работать с формированием Сил территориальной обороны. Их будут учить, будут нормальные полевые учения. И первые учебы мы начнем с председателей ОГА, РГА, плюс КГГА, конечно.

У нас четыре сектора: север, юг, восток и запад. Так же разделены и командование силы территориальной обороны. Начнем с севера, соберем все области плюс Киев, будем их учить два-три дня на полигоне, как взаимодействовать, как что делать. Потом будет Восток, Юг и Запад".

Детали: На вопрос, означает ли это, что на учениях можно будет увидеть мэра Киева Виталия Кличко, Резников ответил: "Как и всех руководителей государственных администраций". "Если он согласится и не забудет, что должен приехать персонально, а не направить зама. Или приехать вместе с заместителем, почему нет? Я уверен, он точно в хорошей физической форме", - сказал Резников.

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Предыстория:

  • В декабре стало известно, что в столице создают штаб территориальной обороны, система терробороны Киева должна быть развернута в ближайшее время.

Темы: мобилизацияармияРосcия
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