Податківцю, який стягнув зайві гроші з автодилерів, повідомили про підозру

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому посадовцю податкової інспекції на Вінниччині, який незаконно стягнув зайві податки з автодилерів.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: За версією слідства, навесні 2014 року податківці провели позапланову перевірку приватної компанії, яка продає авто. Згаданий посадовець за результатами перевірки підписав рішення про зменшення суми відшкодування ПДВ автодилеру на 5 мільйонів гривень, а також призначив штраф у розмірі 1 мільйона гривень.

Підприємці виграли в судах кількох інстанцій рішення проти податкової, за якими рішення податкової визнали протиправним, а кошти повинні були повернути. Проте підозрюваний, нехтуючи своїми обов’язками, не розпочав процедуру відшкодування.

Як повідомляють у пресслужбі ДБР, 2018 року автодилер домігся через суд повернення на свій рахунок з державного бюджету близько 5,2 мільйонів гривень невідшкодованого ПДВ. Крім того, додатково їм виплатили більш ніж 5 млн грн пені за несвоєчасне повернення коштів.

Поки тривали судові розгляди, підозрюваний заступник голови податкової інспекції в області отримав посаду заступника начальника Офісу великих платників податків ДПС. Навесні 2021 року його звільнили.

Підозру вручили за статтею про службове недбальство. Йому загрожує позбавлення волі до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки та штраф у розмірі понад 12 тис. грн.

Крім того, слідчі ДБР вивчають бездіяльність інших посадовців Вінницької податкової інспекції, через яку автодилери не отримали вчасно кошти на свої рахунки.