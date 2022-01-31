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Налоговику, взыскавшему лишние деньги с автодилеров, сообщили о подозрении

Понедельник, 31 января 2022, 15:48
Фото: пресс-служба ГБР

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему должностному лицу налоговой инспекции в Винницкой области, который незаконно взыскал лишние налоги с автодилеров.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: По версии следствия, весной 2014 налоговые инспекторы провели внеплановую проверку частной компании, продающей автомобили. Упомянутое должностное лицо по результатам проверки подписало решение об уменьшении суммы возмещения НДС автодилеру на 5 миллионов гривен, а также назначило штраф в размере 1 миллиона гривен.

Предприниматели выиграли в судах нескольких инстанций решения против налоговой, согласно которым решение налоговой признали противоправным, а средства должны были вернуть. Однако подозреваемый, пренебрегая своими обязанностями, не приступил к процедуре возмещения.

Как сообщают в пресс-службе ГБР, в 2018 году автодилер добился через суд возвращения на свой счет из государственного бюджета около 5,2 миллиона гривен невозмещенного НДС. Кроме того, дополнительно им выплатили более 5 млн грн пени за несвоевременный возврат средств.

Пока шли судебные разбирательства, подозреваемый заместитель председателя налоговой инспекции в области получил должность заместителя начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГНС. Весной 2021 года его уволили.

Подозрение вручили по статье о служебном халатности. Ему грозит лишение свободы до 5 лет с лишением права занимать определенные должности сроком 3 года и штраф в размере более 12 тыс. грн.

Кроме того, следователи ГБР изучают бездействие других должностных лиц Винницкой налоговой инспекции, из-за которой автодилеры не получили своевременно средства на свои счета.

 
Фото: пресс-служба ГБР

Украинская правда
Темы: ГБРналогиНалоговая службаВинницкая область


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