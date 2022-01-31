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Масштабні пожежі на Луганщині: ДБР повідомило про підозру начальнику рятувальників

Понеділок, 31 січня 2022, 15:10
Масштабні пожежі на Луганщині: ДБР повідомило про підозру начальнику рятувальників
фото ДБР

У справі про масштабні пожежі на Луганщині ДБР повідомило про підозру начальнику облуправління лісомисливського господарства та начальнику управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Джерело: Державне бюро розслідувань, співрозмовник УП в правоохоронних оранах

Дослівно ДБР: "Слідчі Теруправління ДБР Краматорська повідомили про підозру керівнику ДСНС Луганської області та колишньому начальнику Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства, службова недбалість яких завдала державі збитків на суму понад 5 мільярдів гривень".

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Деталі: За даними відкритих джерел, управління ДСНС Луганської області очолює Михайло Пшик, джерело УП в силових структурах також підтверджує, що він і є підозрюваним.

За даними слідства, на початку липня 2020 року посадові особи ДСНС та управління лісомисливського господарства володіли інформацією про виникнення великої лісової пожежі в Новоайдарському районі Луганської області.

Однак посадовці:
• не вжили належних заходів до локалізації пожежі
• не забезпечили ефективну взаємодію між відомствами, що очолювали
• несвоєчасно утворили штаб для боротьби з пожежею
• не забезпечили ефективне використання техніки з метою локалізації та ліквідації пожежі з урахуванням складних погодних умов
• не організували проведення заходів з метою встановлення загрози людям, шляхів та способів їх порятунку та шляхів поширення горіння

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Їх бездіяльність призвела до знищення вогнем 8 тис. га лісових насаджень на території лісо-мисливських господарств Луганської області, чим завдано державі шкоду у розмірі 5,2 млрд гривень, наголошують у ДБР.

Крім того, пожежа призвела до знищення або пошкодження приватних домоволодінь, чим завдано шкоду громадянам.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Вказано, що наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також щодо відсторонення начальника Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуації у Луганській області від посади.

Передісторія:

  • У липні і жовтні 2020 року в Луганській області на території, підконтрольній українській владі, сталися масштабні пожежі, які призвели до людських жертв, знищення приватного майна жителів і вигоряння великих територій лісових масивів.
  • У жовтні 2020 року під час пожеж загинуло 11 осіб, постраждало 19, у тому числі 3 співробітники ДСНС. Під час гасіння пожежі евакуювали 150 осіб.
  • У листопаді 2020 року в Головному управлінні та інших структурних підрозділах ДСНС в Луганській області пройшли обшуки в рамках справи про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки під час масштабних пожеж.
  • Слідство встановило, що однією головних причин пожеж було системне розкрадання пального під керівництвом облуправління ДСНС.
  • ДБР також викрило махінацію працівників ДСНС на Луганщині – гасили масштабні пожежі лише на папері.

Українська правда
Теми: пожежаЛуганська областьДБР
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