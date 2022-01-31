Масштабні пожежі на Луганщині: ДБР повідомило про підозру начальнику рятувальників

У справі про масштабні пожежі на Луганщині ДБР повідомило про підозру начальнику облуправління лісомисливського господарства та начальнику управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Джерело: Державне бюро розслідувань, співрозмовник УП в правоохоронних оранах

Дослівно ДБР: "Слідчі Теруправління ДБР Краматорська повідомили про підозру керівнику ДСНС Луганської області та колишньому начальнику Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства, службова недбалість яких завдала державі збитків на суму понад 5 мільярдів гривень".

Деталі: За даними відкритих джерел, управління ДСНС Луганської області очолює Михайло Пшик, джерело УП в силових структурах також підтверджує, що він і є підозрюваним.

За даними слідства, на початку липня 2020 року посадові особи ДСНС та управління лісомисливського господарства володіли інформацією про виникнення великої лісової пожежі в Новоайдарському районі Луганської області.

Однак посадовці:

• не вжили належних заходів до локалізації пожежі

• не забезпечили ефективну взаємодію між відомствами, що очолювали

• несвоєчасно утворили штаб для боротьби з пожежею

• не забезпечили ефективне використання техніки з метою локалізації та ліквідації пожежі з урахуванням складних погодних умов

• не організували проведення заходів з метою встановлення загрози людям, шляхів та способів їх порятунку та шляхів поширення горіння

Їх бездіяльність призвела до знищення вогнем 8 тис. га лісових насаджень на території лісо-мисливських господарств Луганської області, чим завдано державі шкоду у розмірі 5,2 млрд гривень, наголошують у ДБР.



Крім того, пожежа призвела до знищення або пошкодження приватних домоволодінь, чим завдано шкоду громадянам.



У разі доведення вини підозрюваним загрожує до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Вказано, що наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також щодо відсторонення начальника Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуації у Луганській області від посади.

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