Масштабные пожары в Луганской области: ГБР сообщило о подозрении начальнику спасателей

В деле о масштабных пожарах в Луганской области ГБР сообщило о подозрении начальнику облуправления лесоохотничьего хозяйства и начальнику управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Источник: Государственное бюро расследований, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно ГБР: "Следователи Теруправления ГБР Краматорска сообщили о подозрении руководителю ГСЧС Луганской области и бывшему начальнику Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, служебная халатность которых нанесла государству ущерб на сумму свыше 5 миллиардов гривен".

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Детали: По данным открытых источников, управление ГСЧС Луганской области возглавляет Михаил Пшик, источник УП в силовых структурах также подтверждает, что подозрение объявлено ему.

По данным следствия, в начале июля 2020 года должностные лица ГСЧС и управления лесоохотничьего хозяйства владели информацией о возникновении крупного лесного пожара в Новоайдарском районе Луганской области.

Однако должностные лица:

• не приняли надлежащих мер по локализации пожара

• не обеспечили эффективное взаимодействие между возглавляемыми ведомствами

• несвоевременно создали штаб для борьбы с пожаром

• не обеспечили эффективное использование техники с целью локализации и ликвидации пожара с учетом сложных погодных условий

• не организовали проведение мероприятий с целью установления угрозы людям, путей и способов их спасения и путей распространения горения

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Их бездействие привело к уничтожению огнем 8 тыс. га лесных насаждений на территории лесоохотничьих хозяйств Луганской области, чем нанесен государству ущерб в размере 5,2 млрд гривен, отмечают в ГБР.

Кроме того, пожар привел к уничтожению или повреждению частных домовладений, чем причинен ущерб гражданам.

В случае доказывания вины подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Указано, что решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде круглосуточного домашнего ареста, а также об отстранении начальника Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области от должности.

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