Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Масштабные пожары в Луганской области: ГБР сообщило о подозрении начальнику спасателей

Понедельник, 31 января 2022, 15:10
Масштабные пожары в Луганской области: ГБР сообщило о подозрении начальнику спасателей
фото ГБР

В деле о масштабных пожарах в Луганской области ГБР сообщило о подозрении начальнику облуправления лесоохотничьего хозяйства и начальнику управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Источник: Государственное бюро расследований, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно ГБР: "Следователи Теруправления ГБР Краматорска сообщили о подозрении руководителю ГСЧС Луганской области и бывшему начальнику Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, служебная халатность которых нанесла государству ущерб на сумму свыше 5 миллиардов гривен".

Реклама:

Детали: По данным открытых источников, управление ГСЧС Луганской области возглавляет Михаил Пшик, источник УП в силовых структурах также подтверждает, что подозрение объявлено ему.

По данным следствия, в начале июля 2020 года должностные лица ГСЧС и управления лесоохотничьего хозяйства владели информацией о возникновении крупного лесного пожара в Новоайдарском районе Луганской области.

Однако должностные лица:
• не приняли надлежащих мер по локализации пожара
• не обеспечили эффективное взаимодействие между возглавляемыми ведомствами
• несвоевременно создали штаб для борьбы с пожаром
• не обеспечили эффективное использование техники с целью локализации и ликвидации пожара с учетом сложных погодных условий
• не организовали проведение мероприятий с целью установления угрозы людям, путей и способов их спасения и путей распространения горения

ВИДЕО ДНЯ

Их бездействие привело к уничтожению огнем 8 тыс. га лесных насаждений на территории лесоохотничьих хозяйств Луганской области, чем нанесен государству ущерб в размере 5,2 млрд гривен, отмечают в ГБР.

Кроме того, пожар привел к уничтожению или повреждению частных домовладений, чем причинен ущерб гражданам.

В случае доказывания вины подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Указано, что решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде круглосуточного домашнего ареста, а также об отстранении начальника Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области от должности.

Предыстория:

  • В июле и октябре 2020 года в Луганской области на территории, подконтрольной украинской власти, произошли масштабные пожары, которые привели к человеческим жертвам, уничтожению частного имущества жителей и выгоранию больших территорий лесных массивов.
  • В октябре 2020 года при пожарах погибли 11 человек, пострадало 19, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. Во время тушения пожаров эвакуировали 150 человек.
  • В ноябре 2020 года в Главном управлении и других структурных подразделениях ГСЧС в Луганской области прошли обыски в рамках дела о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия во время масштабных пожаров.
  • Следствие установило, что одной главных причин пожаров было системное хищения топлива под руководством облуправления ГСЧС.
  • ГБР также разоблачило махинации работников ГСЧС в Луганской области – тушили масштабные пожары только на бумаге.

Украинская правда
Темы: пожарЛуганская областьГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
пожар
Нефтебаза в Дубно уничтожена полностью после ракетного удара – ОГА
Возле Чернобыльской АЭС горит лес, там ухудшаются показатели
Сумщина: в Тростянце вспыхнул большой пожар, проходят уличные бои
Последние новости
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
Все новости...
Реклама: