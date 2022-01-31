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Масштабные пожары в Луганской области: ГБР сообщило о подозрении начальнику спасателей

Понедельник, 31 января 2022, 16:10
фото ГБР

В деле о масштабных пожарах в Луганской области ГБР сообщило о подозрении начальнику облуправления лесоохотничьего хозяйства и начальнику управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Источник: Государственное бюро расследований, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно ГБР: "Следователи Теруправления ГБР Краматорска сообщили о подозрении руководителю ГСЧС Луганской области и бывшему начальнику Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, служебная халатность которых нанесла государству ущерб на сумму свыше 5 миллиардов гривен".

Детали: По данным открытых источников, управление ГСЧС Луганской области возглавляет Михаил Пшик, источник УП в силовых структурах также подтверждает, что подозрение объявлено ему.

По данным следствия, в начале июля 2020 года должностные лица ГСЧС и управления лесоохотничьего хозяйства владели информацией о возникновении крупного лесного пожара в Новоайдарском районе Луганской области.

Однако должностные лица:
• не приняли надлежащих мер по локализации пожара
• не обеспечили эффективное взаимодействие между возглавляемыми ведомствами
• несвоевременно создали штаб для борьбы с пожаром
• не обеспечили эффективное использование техники с целью локализации и ликвидации пожара с учетом сложных погодных условий
• не организовали проведение мероприятий с целью установления угрозы людям, путей и способов их спасения и путей распространения горения

Их бездействие привело к уничтожению огнем 8 тыс. га лесных насаждений на территории лесоохотничьих хозяйств Луганской области, чем нанесен государству ущерб в размере 5,2 млрд гривен, отмечают в ГБР.

Кроме того, пожар привел к уничтожению или повреждению частных домовладений, чем причинен ущерб гражданам.

В случае доказывания вины подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Указано, что решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде круглосуточного домашнего ареста, а также об отстранении начальника Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области от должности.

Предыстория:

  • В июле и октябре 2020 года в Луганской области на территории, подконтрольной украинской власти, произошли масштабные пожары, которые привели к человеческим жертвам, уничтожению частного имущества жителей и выгоранию больших территорий лесных массивов.
  • В октябре 2020 года при пожарах погибли 11 человек, пострадало 19, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. Во время тушения пожаров эвакуировали 150 человек.
  • В ноябре 2020 года в Главном управлении и других структурных подразделениях ГСЧС в Луганской области прошли обыски в рамках дела о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия во время масштабных пожаров.
  • Следствие установило, что одной главных причин пожаров было системное хищения топлива под руководством облуправления ГСЧС.
  • ГБР также разоблачило махинации работников ГСЧС в Луганской области – тушили масштабные пожары только на бумаге.

Украинская правда
Темы: пожарЛуганская областьГБР


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