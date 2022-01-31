За підозрюваного посадовця з Офісу генпрокурора внесли заставу 1 млн грн
Понеділок, 31 січня 2022, 16:31
За начальника відділу Офісу генерального прокурора Олега Гальченко-Авілова, якого підозрюють у корупції й шахрайстві, внесли заставу 1,04 млн гривень.
Джерело: Слово і діло з посиланням на джерело у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі
Деталі: У САП підтвердили, що на рахунок Вищого антикорупційного суду перерахували 1 мільйон 42 тисячі гривень як заставу за Гальченко-Авілова.
Передісторія:
- 21 січня ВАКС призначив згаданому посадовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.
- 13 січня детективи НАБУ викрили його спільника – заступника начальника одного з відділів Офісу генпрокурора Захара Антипова на шахрайстві та вимаганні 150 тисяч доларів від бізнесмена за вирішення проблем із вилученим майном і відкритим провадженням.
- 14 січня слідча суддя Вищого антикорупційного суду обрала щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 2 млн 471 тис. грн.