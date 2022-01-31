За підозрюваного посадовця з Офісу генпрокурора внесли заставу 1 млн грн

За начальника відділу Офісу генерального прокурора Олега Гальченко-Авілова, якого підозрюють у корупції й шахрайстві, внесли заставу 1,04 млн гривень.

Джерело: Слово і діло з посиланням на джерело у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі

Деталі: У САП підтвердили, що на рахунок Вищого антикорупційного суду перерахували 1 мільйон 42 тисячі гривень як заставу за Гальченко-Авілова.

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