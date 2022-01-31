Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За подозреваемого чиновника Офиса генпрокурора внесли залог 1 млн грн

Понедельник, 31 января 2022, 15:31
За подозреваемого чиновника Офиса генпрокурора внесли залог 1 млн грн
иллюстративное фото всп

За начальника отдела Офиса генерального прокурора Олега Гальченко-Авилова, подозреваемого в коррупции и мошенничестве, внесли залог 1,04 млн гривен.

Источник: "Слово і діло" со ссылкой на источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре

Детали: В САП подтвердили, что на счет Высшего антикоррупционного суда перечислили 1 миллион 42 тысяч гривен как залог за Гальченко-Авилова.

Реклама:

Предыстория:

  • 21 января ВАКС назначил упомянутому чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
  • 13 января детективы НАБУ разоблачили его подельника – заместителя начальника одного из отделов Офиса генпрокурора Захара Антипова на мошенничестве и вымогательстве 150 тысяч долларов от бизнесмена за решение проблем с изъятым имуществом и открытым производством.
  • 14 января следственная судья Высшего антикоррупционного суда избрала к нему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 2 млн 471 тыс. грн.

Темы: Офис генпрокурорасудкоррупцияАнтикоррупционная прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Офис генпрокурора
Международный уголовный суд открыл офис в Киеве – самый большой за пределами Гааги
Суд разрешил спецрасследование в отношении подозреваемого в госизмене Кузьмина
В ОГП сообщили об исчезновении арестованного броневика Медведчука
Последние новости
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
Все новости...
Реклама: