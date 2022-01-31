За подозреваемого чиновника Офиса генпрокурора внесли залог 1 млн грн

За начальника отдела Офиса генерального прокурора Олега Гальченко-Авилова, подозреваемого в коррупции и мошенничестве, внесли залог 1,04 млн гривен.

Источник: "Слово і діло" со ссылкой на источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре

Детали: В САП подтвердили, что на счет Высшего антикоррупционного суда перечислили 1 миллион 42 тысяч гривен как залог за Гальченко-Авилова.

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