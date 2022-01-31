За подозреваемого чиновника Офиса генпрокурора внесли залог 1 млн грн
Понедельник, 31 января 2022, 15:31
За начальника отдела Офиса генерального прокурора Олега Гальченко-Авилова, подозреваемого в коррупции и мошенничестве, внесли залог 1,04 млн гривен.
Источник: "Слово і діло" со ссылкой на источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре
Детали: В САП подтвердили, что на счет Высшего антикоррупционного суда перечислили 1 миллион 42 тысяч гривен как залог за Гальченко-Авилова.
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Предыстория:
- 21 января ВАКС назначил упомянутому чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
- 13 января детективы НАБУ разоблачили его подельника – заместителя начальника одного из отделов Офиса генпрокурора Захара Антипова на мошенничестве и вымогательстве 150 тысяч долларов от бизнесмена за решение проблем с изъятым имуществом и открытым производством.
- 14 января следственная судья Высшего антикоррупционного суда избрала к нему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 2 млн 471 тыс. грн.