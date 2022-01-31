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Венедиктова подписала подозрение "слуге" Кузьминых, пойманого на взятке

Понедельник, 31 января 2022, 15:58
Венедиктова подписала подозрение слуге Кузьминых, пойманого на взятке

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату от "Слуги народа" Сергею Кузьминым, разоблаченному на получении взятки 28 января.

Источник: сообщение Венедиктовой в Facebook

Прямая речь Венедиктовой: "Депутат подозревается в совершении преступления с использованием своих служебных полномочий и влияния. Речь о правонарушениях в сфере медицины. Медицины, на которую сегодня государство выделяет колоссальные средства и небезосновательно, конечно. Обидно. Нечего и добавить…

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Подозрение мною подписано. Дальше свое слово скажет суд".

Детали: Кузьминых подозревают в получении взятки 558 тысяч гривен при организации закупок медоборудования.

По данным следствия, он получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей Житомирской области.

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Предыстория:

  • Вечером 28 января детективы НАБУ совместно с ДБР разоблачили народного депутата от партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых на получении взятки.
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал разоблачение депутата Сергея Кузьминых на получении взятки, сравнив с делом пятого президента Петра Порошенко.

Темы: Слуга народакоррупция
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