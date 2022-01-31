Венедиктова подписала подозрение "слуге" Кузьминых, пойманого на взятке
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату от "Слуги народа" Сергею Кузьминым, разоблаченному на получении взятки 28 января.
Источник: сообщение Венедиктовой в Facebook
Прямая речь Венедиктовой: "Депутат подозревается в совершении преступления с использованием своих служебных полномочий и влияния. Речь о правонарушениях в сфере медицины. Медицины, на которую сегодня государство выделяет колоссальные средства и небезосновательно, конечно. Обидно. Нечего и добавить…
Подозрение мною подписано. Дальше свое слово скажет суд".
Детали: Кузьминых подозревают в получении взятки 558 тысяч гривен при организации закупок медоборудования.
По данным следствия, он получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей Житомирской области.
Предыстория:
- Вечером 28 января детективы НАБУ совместно с ДБР разоблачили народного депутата от партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых на получении взятки.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал разоблачение депутата Сергея Кузьминых на получении взятки, сравнив с делом пятого президента Петра Порошенко.