Венедиктова подписала подозрение "слуге" Кузьминых, пойманого на взятке

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату от "Слуги народа" Сергею Кузьминым, разоблаченному на получении взятки 28 января.

Источник: сообщение Венедиктовой в Facebook

Прямая речь Венедиктовой: "Депутат подозревается в совершении преступления с использованием своих служебных полномочий и влияния. Речь о правонарушениях в сфере медицины. Медицины, на которую сегодня государство выделяет колоссальные средства и небезосновательно, конечно. Обидно. Нечего и добавить…

Подозрение мною подписано. Дальше свое слово скажет суд".

Детали: Кузьминых подозревают в получении взятки 558 тысяч гривен при организации закупок медоборудования.

По данным следствия, он получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей Житомирской области.

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