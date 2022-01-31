На Донбасі російські бойовики обстріляли з гранатометів українські позиції

Російські бойовики в зоні проведення операції Об’єднаних сил двічі порушили режим "тиші".

Джерело: вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними".

Деталі: Російські окупанти обстріляли українські позиції неподалік Пісків із підствольних гранатометів.

Біля Світлодарська російські бойовики зі стрілецької зброї поранили цивільного.

Що було раніше: Удень 31 січня українська сторона повідомила, що біля Світлодарська внаслідок обстрілів російських гібридних військ дістав поранення місцевий мешканець. Його ушпиталили в місцевій лікарні.