На Донбасі російські бойовики обстріляли з гранатометів українські позиції
Російські бойовики в зоні проведення операції Об’єднаних сил двічі порушили режим "тиші".
Джерело: вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС
Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними".
Деталі: Російські окупанти обстріляли українські позиції неподалік Пісків із підствольних гранатометів.
Біля Світлодарська російські бойовики зі стрілецької зброї поранили цивільного.
Що було раніше: Удень 31 січня українська сторона повідомила, що біля Світлодарська внаслідок обстрілів російських гібридних військ дістав поранення місцевий мешканець. Його ушпиталили в місцевій лікарні.