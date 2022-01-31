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На Донбассе российские боевики обстреляли из гранатометов украинские позиции

Понедельник, 31 января 2022, 16:22
На Донбассе российские боевики обстреляли из гранатометов украинские позиции
Иллюстративное фото пресс-центра ООС

Российские боевики в зоне проведения операции Объединенных сил дважды нарушили режим "тишины".

Источник: вечерняя оперативная сводка пресс-центра ООС

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними".

Детали: обстреляли украинские позиции неподалеку от Песков из подствольных гранатометов.

ВИДЕО ДНЯ

Возле Светлодарска российские боевики из стрелкового оружия ранили гражданского.

Что было раньше: Днем 31 января украинская сторона сообщила, что возле Светлодарска в результате обстрелов российских гибридных войск получил ранение местный житель. Его госпитализировали в местной больнице.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
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