На Донбассе российские боевики обстреляли из гранатометов украинские позиции
Российские боевики в зоне проведения операции Объединенных сил дважды нарушили режим "тишины".
Источник: вечерняя оперативная сводка пресс-центра ООС
Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними".
Детали: обстреляли украинские позиции неподалеку от Песков из подствольных гранатометов.
Возле Светлодарска российские боевики из стрелкового оружия ранили гражданского.
Что было раньше: Днем 31 января украинская сторона сообщила, что возле Светлодарска в результате обстрелов российских гибридных войск получил ранение местный житель. Его госпитализировали в местной больнице.