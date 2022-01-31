Беспорядки организовывал эксполицейский, подозреваемый в работе с боевиками – источники
Понедельник, 31 января 2022, 18:34
Организатором провокаций, которые планировались в ряде городов Украины и возле Офиса президента, оказался экс-полковник полиции Юрий Голубан, подозреваемый в сотрудничестве с российскими наемниками.
Источник: два независимых друг от друга собеседника УП в правоохранительных органах
Детали: Источники подтверждают, что Голубан был организатором запланированных беспорядков.
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Он уволен в 2018 году из рядов Нацполиции.
На него Служба безопасности заводила дело по подозрению в сотрудничестве с боевиками, но не дала результатов, отмечает собеседник.
Предыстория: Украинские правоохранители заявили, что предотвратили провокации, которые включали массовые беспорядки и насилия к полицейским во время акций в ряде городов Украины.
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Напомним:
- 14 марта около Славянска правоохранители остановили людей, которые планировали присоединиться к блокаде с ОДРЛО на Донбассе.
- Относительно этого инцидента открыто производство. 15 марта в сессионном зале вместе с другими людьми в камуфляже появился полковник Нацполиции Голубан, который участвовал в инциденте с блокадниками. Позже Голубан заявил, что пришел в Раду по приглашению нардепа Тетерева.
- 16 марта Порошенко наградил Голубана орденом "За заслуги" ІІІ степени.
Украинская правда