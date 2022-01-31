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Беспорядки организовывал эксполицейский, подозреваемый в работе с боевиками – источники

Понедельник, 31 января 2022, 18:34
Беспорядки организовывал эксполицейский, подозреваемый в работе с боевиками – источники

Организатором провокаций, которые планировались в ряде городов Украины и возле Офиса президента, оказался экс-полковник полиции Юрий Голубан, подозреваемый в сотрудничестве с российскими наемниками.

Источник: два независимых друг от друга собеседника УП в правоохранительных органах

Детали: Источники подтверждают, что Голубан был организатором запланированных беспорядков.

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Он уволен в 2018 году из рядов Нацполиции.

На него Служба безопасности заводила дело по подозрению в сотрудничестве с боевиками, но не дала результатов, отмечает собеседник.

Предыстория: Украинские правоохранители заявили, что предотвратили провокации, которые включали массовые беспорядки и насилия к полицейским во время акций в ряде городов Украины.

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Напомним:

  • 14 марта около Славянска правоохранители остановили людей, которые планировали присоединиться к блокаде с ОДРЛО на Донбассе.
  • Относительно этого инцидента открыто производство. 15 марта в сессионном зале вместе с другими людьми в камуфляже появился полковник Нацполиции Голубан, который участвовал в инциденте с блокадниками. Позже Голубан заявил, что пришел в Раду по приглашению нардепа Тетерева.
  • 16 марта Порошенко наградил Голубана орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Украинская правда
Темы: провокацииполициямитингиОРДЛО
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