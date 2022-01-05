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ЄС висловився щодо подій у Казахстані: закликають утриматися від ескалації

Середа, 5 січня 2022, 17:27
ЄС висловився щодо подій у Казахстані: закликають утриматися від ескалації
ФОТО TENGRINEWS.KZ

Євросоюз закликав сторони конфлікту у Казахстані утримуватися від ескалації насильства.

Джерело: Європейська служба зовнішніх зв'язків

Дослівно: "У світлі протестів у Казахстані, пов'язаних, перш за все, з нещодавнім подвоєнням цін на скраплений газ, Європейський Союз уважно стежить за розвитком подій.

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Ми закликаємо всіх, кого це стосується, діяти відповідально та стримано та утримуватися від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації насильства.

Визнаючи право на мирні демонстрації, Європейський Союз очікує, що вони залишаться ненасильницькими та залишаться без будь-якого підбурювання до насильства. Європейський Союз також закликає владу поважати фундаментальне право на мирний протест та співмірність у застосуванні сили при захисті своїх законних інтересів безпеки, а також дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • З 2 січня на заході Казахстану відбуваються "газові" протести. Масові акції розпочалися у місті Жанаозені після стрибка цін на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. Після того, як протести почали охоплювати інші міста, поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ.
  • Уранці 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку.
  • Сутички тривають, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію).
  • 5 січня Токаєв оголосив режим надзвичайного стану у столиці Нур-Султані.
  • У Кремлі кажуть, що Казахстан не звертався до Росії за допомогою через заворушення у низці великих міст, і заявили, що проти втручання будь-кого ззовні.

Теми: КазахстанЄС
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