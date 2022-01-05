ЄС висловився щодо подій у Казахстані: закликають утриматися від ескалації

Євросоюз закликав сторони конфлікту у Казахстані утримуватися від ескалації насильства.

Джерело: Європейська служба зовнішніх зв'язків

Дослівно: "У світлі протестів у Казахстані, пов'язаних, перш за все, з нещодавнім подвоєнням цін на скраплений газ, Європейський Союз уважно стежить за розвитком подій.

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Ми закликаємо всіх, кого це стосується, діяти відповідально та стримано та утримуватися від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації насильства.

Визнаючи право на мирні демонстрації, Європейський Союз очікує, що вони залишаться ненасильницькими та залишаться без будь-якого підбурювання до насильства. Європейський Союз також закликає владу поважати фундаментальне право на мирний протест та співмірність у застосуванні сили при захисті своїх законних інтересів безпеки, а також дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань".

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