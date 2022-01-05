Протести у Казахстані: Лукашенко зідзвонився з Путіним і Токаєвим

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів телефонні розмови з главами Росії та Казахстану Володимиром Путіним та Касим-Жомартом Токаєвим.

Джерело: пресслужба Лукашенка 5 січня

Деталі: Зазначається, що Лукашенко, якого США та ЄС не визнають законно обраним президентом Білорусі, поговорив спочатку з російським, а потім із казахстанським колегами. Сторони провели консультації щодо ситуації в Казахстані.

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Дослівно: "У постійному контакті є лідери всіх країн ОДКБ".

Передісторія:

З 2 січня на заході Казахстану відбуваються "газові" протести. Масові акції розпочалися у місті Жанаозені після стрибка цін на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. Після того, як протести почали охоплювати інші міста, поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ. Влада застосувала до протестувальників силу, в країні було обмежено доступ до інтернету.

Уранці 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. В Алмати люди захопили акимат (адміністрацію).

У Кремлі кажуть, що Казахстан не звертався до Росії за допомогою через заворушення у низці великих міст, і заявили, що проти втручання будь-кого ззовні.

Наступник Назарбаєва президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у своєму зверненні заявив, що очолив Раду безпеки країни, і пообіцяв жорсткі дії проти "бандитних елементів". Увечері 5 січня казахстанські ЗМІ повідомили про запровадження надзвичайного стану по всій країні.