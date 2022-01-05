Протести у Казахстані: Лукашенко зідзвонився з Путіним і Токаєвим

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів телефонні розмови з главами Росії та Казахстану Володимиром Путіним та Касим-Жомартом Токаєвим.

Джерело: пресслужба Лукашенка 5 січня

Деталі: Зазначається, що Лукашенко, якого США та ЄС не визнають законно обраним президентом Білорусі, поговорив спочатку з російським, а потім із казахстанським колегами. Сторони провели консультації щодо ситуації в Казахстані.

Дослівно: "У постійному контакті є лідери всіх країн ОДКБ".

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