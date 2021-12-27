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Порошенко: У першій половині січня я точно повернуся в Україну

Понеділок, 27 грудня 2021, 19:21
фото Дмитра Ларіна, УП

Експрезидент Петро Порошенко, якому висунули підозру в державній зраді, підтвердив намір повернутися в Україну в першій половині січня.

Джерело: Порошенко в інтерв’ю 5 каналу

Пряма мова: "У першій половині січня я точно, відповідно до свого графіка, який не збираюся узгоджувати з Зеленським, повернуся до України.

І дам відповіді на всі питання. І щодо державної зради, і щодо фінансування тероризму".

Деталі: Повну версію інтерв'ю Порошенка обіцяють оприлюднити у вівторок, 28 грудня.

Передісторія:

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Теми: Порошенко


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