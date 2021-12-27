Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко: У першій половині січня я точно повернуся в Україну

Понеділок, 27 грудня 2021, 18:21
Порошенко: У першій половині січня я точно повернуся в Україну
фото Дмитра Ларіна, УП

Експрезидент Петро Порошенко, якому висунули підозру в державній зраді, підтвердив намір повернутися в Україну в першій половині січня.

Джерело: Порошенко в інтерв’ю 5 каналу

Пряма мова: "У першій половині січня я точно, відповідно до свого графіка, який не збираюся узгоджувати з Зеленським, повернуся до України.

І дам відповіді на всі питання. І щодо державної зради, і щодо фінансування тероризму".

Деталі: Повну версію інтерв'ю Порошенка обіцяють оприлюднити у вівторок, 28 грудня.

Передісторія:

Читати також: "Поїхали, …твою мать!"  Історія "державної зради" Порошенка 

Автори розслідування про плівки Медведчука: Дідько, ми навіть не думали, що там є Порошенко

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: