Порошенко про підозру: Повернусь в Україну в першій половині січня, поговоримо
П'ятий президент України Петро Порошенко, підозрюваний у державній зраді та сприянні тероризму, заявив, що повернеться в Україну у першій половині січня.
Джерело: відеокоментар Порошенка у Facebook
Пряма мова Порошенка: "Мені передають вітання з Офісу президента про те, що вони з розумінням поставляться до того, якби я залишився в Європі. Я не надам їм такого подарунку і повернусь в Україну в першій половині січня. Але за своїм графіком, а не за графіком потужного сценариста відосиків пана Зеленського.
Ми поговоримо, як тільки я повернуся, про державну зраду і про сприяння тероризму".
Деталі: Порошенко уточнив, що поговорить, хто саме є державним зрадником. Він пригадав Зеленському розведення сил на Донбасі, яким той "віддав ворогу нашу землю", зірвану операцію по затриманню вагнерівців, купівлю російського газу і електроенергії у Білорусі.
"Я хочу наголосити, що пред’явлення підозри главі держави у державній зраді і фінансуванні тероризму – це перехід "червоних ліній". Це вже не жарти. Жарти закінчилася. І за це доведеться відповідати", – підсумував Порошенко.
Що було раніше: Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму. Його викликали на допит на 23 грудня.
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Передісторія:
- Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляла, що Адміністрація президента за часів правління Порошенка "могла грати ключову роль" в організації поставок вугілля з ОРДЛО. Подібну заяву зробив голова Служби безпеки Іван Баканов.
- 12 листопада в межах цього провадження слідчі ДБР повідомили про підозру ексміністру енергетики Володимиру Демчишину. Після цього його викликали на допит у справі.
- 8 жовтня про підозру в цій справі повідомили народному депутату Віктору Медведчуку.
- 24 вересня суд заарештував бізнесмена Сергія Кузяру як підозрюваного у сприянні терористам в постачанні вугілля.