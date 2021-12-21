Порошенко про підозру: Повернусь в Україну в першій половині січня, поговоримо

П'ятий президент України Петро Порошенко, підозрюваний у державній зраді та сприянні тероризму, заявив, що повернеться в Україну у першій половині січня.

Джерело: відеокоментар Порошенка у Facebook

Пряма мова Порошенка: "Мені передають вітання з Офісу президента про те, що вони з розумінням поставляться до того, якби я залишився в Європі. Я не надам їм такого подарунку і повернусь в Україну в першій половині січня. Але за своїм графіком, а не за графіком потужного сценариста відосиків пана Зеленського.

Ми поговоримо, як тільки я повернуся, про державну зраду і про сприяння тероризму".

Деталі: Порошенко уточнив, що поговорить, хто саме є державним зрадником. Він пригадав Зеленському розведення сил на Донбасі, яким той "віддав ворогу нашу землю", зірвану операцію по затриманню вагнерівців, купівлю російського газу і електроенергії у Білорусі.

"Я хочу наголосити, що пред’явлення підозри главі держави у державній зраді і фінансуванні тероризму – це перехід "червоних ліній". Це вже не жарти. Жарти закінчилася. І за це доведеться відповідати", – підсумував Порошенко.

Що було раніше: Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму. Його викликали на допит на 23 грудня.

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