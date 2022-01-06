Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Венедіктової розповіли, де шукали майно Порошенка, щоб арештувати

Четвер, 6 січня 2022, 14:25
У Венедіктової розповіли, де шукали майно Порошенка, щоб арештувати
Фото ілюстративне

Офіс генерального прокурора повідомив, що у п’ятого президента України і лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка арештували майно, яке йому належить відповідно до даних у держреєстрах.

Джерело: Повідомлення Офісу генерального прокурора

Дослівно: "Судом прийнято рішення про накладення арешту на майно підозрюваного, яке належить йому на праві власності відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна.

Реклама:

Зокрема, це об’єкти нерухомості, корпоративні права та інше".

Деталі: Джерела УП у правоохоронних органах стверджують, під арешт не потрапили готівкові кошти Порошенка.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У четвер Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про накладання арешту на майно Порошенка у справі про державну зраду.
  • 6 січня сам Порошенко заявив, що не зможе повернутися до України у першій половині січня, як повідомляв раніше – натомість планує прибути 17 січня.

Українська правда
Теми: ПорошенкоВенедіктова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Порошенко
Суд визнав винним Герасимова у недекларуванні будинку в Іспанії, але не покарав
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: