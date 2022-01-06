У Венедіктової розповіли, де шукали майно Порошенка, щоб арештувати
Офіс генерального прокурора повідомив, що у п’ятого президента України і лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка арештували майно, яке йому належить відповідно до даних у держреєстрах.
Джерело: Повідомлення Офісу генерального прокурора
Дослівно: "Судом прийнято рішення про накладення арешту на майно підозрюваного, яке належить йому на праві власності відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна.
Зокрема, це об’єкти нерухомості, корпоративні права та інше".
Деталі: Джерела УП у правоохоронних органах стверджують, під арешт не потрапили готівкові кошти Порошенка.
Передісторія:
- У четвер Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про накладання арешту на майно Порошенка у справі про державну зраду.
- 6 січня сам Порошенко заявив, що не зможе повернутися до України у першій половині січня, як повідомляв раніше – натомість планує прибути 17 січня.