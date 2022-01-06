У Венедіктової розповіли, де шукали майно Порошенка, щоб арештувати

Офіс генерального прокурора повідомив, що у п’ятого президента України і лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка арештували майно, яке йому належить відповідно до даних у держреєстрах.

Джерело: Повідомлення Офісу генерального прокурора

Дослівно: "Судом прийнято рішення про накладення арешту на майно підозрюваного, яке належить йому на праві власності відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна.

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Зокрема, це об’єкти нерухомості, корпоративні права та інше".

Деталі: Джерела УП у правоохоронних органах стверджують, під арешт не потрапили готівкові кошти Порошенка.

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