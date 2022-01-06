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Лукашенко відправить у Казахстан роту своїх "миротворців"

Четвер, 6 січня 2022, 16:13
скріншот

Білорусь направить з Мінська до Казахстану роту своїх "миротворців" Організації договору колективної безпеки (ОДКБ).

Джерело: Telegram-канал "Пул Первого"

Пряма мова Олександра Лукашенка: "Всю ніч йшло обговорення глав держав ОДКБ, тому що консенсус повинен бути під час прийняття рішень. Рішення вночі прийняли… Всю ніч йшла підготовка цих миротворчих сил військ ОДКБ. Вирішили відправити туди війська.

Я попросив Путіна, щоб він надав літаки для цього. Треба ж туди техніку перекинути… Тому йде туди перекидання військ ешелонами з Москви і наші хлопці будуть з Мінська вилітати. Наша рота – миротворча, та й що й повинна працювати в таких умовах".  

Деталі: До ОДКБ входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан.

Передісторія:

  • Раніше у четвер в ОДКБ повідомили, що перші російські військові вже прибули до Казахстану за запитом чинної казахської влади.
  • З 2 січня на заході Казахстану відбувалися "газові" протести. Масові акції розпочалися у місті Жанаозені після стрибка цін на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні.
  • Після того як протести почали охоплювати інші міста, поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ. Уранці 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. 5 січня президент Казахстану оголосив режим надзвичайного стану у столиці Нур-Султані.
  • У середу було захоплено і розграбовано низку органів влади та інфраструктурних об'єктів в Алмати, повідомляють про загиблих. Інтернет та телефонний зв'язок у країні функціонує зі значними перебоями.
  • З 5 на 6 січня Організація договору колективної безпеки (ОДКБ), яка має неофіційну назву "російського НАТО", ухвалила рішення провійськову інтервенцію до Казахстану за запитом чинної казахської влади.

Теми: Білорусь


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