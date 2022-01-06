Лукашенко відправить у Казахстан роту своїх "миротворців"

Білорусь направить з Мінська до Казахстану роту своїх "миротворців" Організації договору колективної безпеки (ОДКБ).

Джерело: Telegram-канал "Пул Первого"

Пряма мова Олександра Лукашенка: "Всю ніч йшло обговорення глав держав ОДКБ, тому що консенсус повинен бути під час прийняття рішень. Рішення вночі прийняли… Всю ніч йшла підготовка цих миротворчих сил військ ОДКБ. Вирішили відправити туди війська.

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Я попросив Путіна, щоб він надав літаки для цього. Треба ж туди техніку перекинути… Тому йде туди перекидання військ ешелонами з Москви і наші хлопці будуть з Мінська вилітати. Наша рота – миротворча, та й що й повинна працювати в таких умовах".

Деталі: До ОДКБ входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан.

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