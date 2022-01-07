МВС Казахстану заявило про 26 вбитих "озброєних злочинців"

Казахстанський телеканал повідомляє про 26 убитих, як їх називають, "озброєних злочинців", 18 поранених і понад 3 тисячі затриманих.

Джерело: держканал "Хабар 24" із посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни

Дослівно: "Затримано понад три тисячі людей. Убито 26 озброєних злочинців. Ще 18 злочинців отримали поранення. Цю інформацію поширило Міністерство внутрішніх справ".

Що передувало: Раніше повідомлялося, що в ході акцій протесту та заворушень у Казахстані поліція затримала 2298 людей.

Передісторія: