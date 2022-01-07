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МВС Казахстану заявило про 26 вбитих "озброєних злочинців"

П'ятниця, 7 січня 2022, 06:58
ФОТО З САЙТУ EKHOKAVKAZA.COM

Казахстанський телеканал повідомляє про 26 убитих, як їх називають, "озброєних злочинців", 18 поранених і понад 3 тисячі затриманих.

Джерело: держканал "Хабар 24" із посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни

Дослівно: "Затримано понад три тисячі людей. Убито 26 озброєних злочинців. Ще 18 злочинців отримали поранення. Цю інформацію поширило Міністерство внутрішніх справ".

Що передувало: Раніше повідомлялося, що в ході акцій протесту та заворушень у Казахстані поліція затримала 2298 людей.

Передісторія:

  • З 2 січня в Казахстані тривають протести. Акції розпочалися у місті Жанаозені  Мангістауської області  після стрибка цін на зріджений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. З нового року його вартість на місцевих автозаправках збільшилася більше ніж удвічі: з 50-60 тенге за літр (близько $0,13) – до 120 тенге за літр ($0,27).
  • 4 січня уряд Казахстану оголосив про зниження ціни на скраплений газ до 50 тенге за літр для Мангістауської області, однак акції протесту не припинилися.
  • Майже у всіх великих містах Казахстану, включаючи столицю, місто Нур-Султан, сталися сутички між протестувальниками з одного боку та поліцією, спецназом та військовими – з іншого.
  • Уранці 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. 5 січня у Казахстані тривали зіткнення, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати.
  • Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про рішення направити до Казахстану миротворчі сили ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку - військово-політична організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. Росія позиціонує її як альтернативу НАТО).

Теми: Казахстан
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