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РФ продовжує вводити війська у Казахстан, ті вже взяли під контроль стратегічні об'єкти

Неділя, 9 січня 2022, 12:37
Путінські "миротворці" у Казахстані, скрін з відео

У Казахстан продовжують прибувати російські військові, при цьому влада повідомляє, що військовим ОДКБ передано "під охорону" низку стратегічних об'єктів країни.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу президента Казахстану, РИА Новости у Telegram

Деталі: У неділю, 9 січня, під головуванням президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва відбулося засідання оперативного штабу, під час якого з доповідями виступили генпрокурор, голова Комітету нацбезпеки, а також в.о. міністра внутрішніх справ країни.

Під час засідання силовики заявили, що продовжують "зачистку" населених пунктів та затримують учасників протетсних акцій, яких називають "терористами".

Передачу під контроль путінських "миротворців" важливих стратегічних об'єктів, список яких не повідомляється, влада називає відновленням порядку та законності в країні.

На території Казахстану продовжує діяти режим надзвичайного стану.

Дослівно: "Виставлено блокпости, об'єднаному миротворчому контингенту держав-учасниць ОДКБ під охорону передано низку стратегічних об'єктів".

Нагадаємо:

  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані.
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам.
  • Один з лідерів придушеної 6 січня протестної акції в Алмати в Казахстані розповів журналістам, що силовики стріляли в мітингувальників на ураження, і тепер влада приховує інформацію про реальну кількість жертв.

Знати більше: Навіщо Кремль встановлює контроль над Казахстаном

Теми: КазахстанРосія


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