Держсекретар США розповів, про що Штати готові домовлятися з РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати відкриті для обговорення обмежень на розміщення ракет та військових навчань у Європі під час переговорів із Росією, але не чисельності військ НАТО.

Джерело: Блінкен в інтерв'ю ABC News

Пряма мова: "Є заходи щодо зміцнення довіри, є заходи для зниження ризику, і всі вони, якщо вони будуть здійснюватися на взаємній основі, я думаю, можуть дійсно знизити напруженість і вирішити проблеми".

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Деталі: За словами держсекретаря США, "можуть бути підстави для продовження" Договору про ракети середньої та меншої дальності з Росією, з якого вийшла адміністрація Трампа та в порушенні якого США звинувачують РФ.

"Також є домовленості про розміщення звичайних озброєнь у Європі, про масштаби навчань, які, якщо будуть дотримуватися на взаємній основі, тобто Росія виконає свої зобов'язання, які вона неодноразово порушувала, можуть дати підстави для зниження напруженості", - сказав Блінкен.

Водночас він наголосив, що США не розглядають питання чисельності військ.

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"Навпаки, якщо Росія здійснить нову агресію проти України, я вважаю цілком справедливою перспективу, що НАТО зміцнить свої позиції на своєму східному фланзі, у країнах, що межують із Росією", - сказав держсекретар США.

На питання ведучого, чи вважає він, що Путін уже ухвалив рішення взяти Україну під свій контроль, Блінкен відповів, що ще не впевнений.

"Ми запропонували йому два шляхи. Один — через дипломатію та діалог. Інший — через стримування та масштабні наслідки для Росії, якщо вона відновить свою агресію проти України. І ми збираємося перевірити, який шлях хоче обрати президент Путін, цього тижня", - сказав Блінкен.

Що передувало: Блінкен заявив у неділю, що не очікує проривів у переговорах з безпеки між США і Росією цього тижня, але сподівається знайти спільну мову на тлі кризи в Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що США та НАТО готові обговорити з Росією "контроль над озброєннями, зусилля щодо забезпечення більшої прозорості військової діяльності, навчань, а також ліній зв'язку".

Напередодні переговорів з Росією посадовці в США висловили готовність внести зміни у майбутні рішення щодо стратегічних позицій США в Європі, але водночас вони пригрозили РФ наджорсткими санкціями у разі вторгнення в Україну.

Представник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що Вашингтон не розглядає можливості скорочення чисельності американських військ у Європі.

Російська делегація вдень 9 січня прибула до Швейцарії для участі в переговорах зі США стосовно так званих "гарантій безпеки". Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, який прибув на переговори, заявив, що НАТО "треба збирати манатки" та повертатися до рубежів 1997 року.