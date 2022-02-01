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З'явилася надія на деескалацію та мирне врегулювання – Зеленський

Вівторок, 1 лютого 2022, 09:28
З'явилася надія на деескалацію та мирне врегулювання – Зеленський
Зеленський у Раді, фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський заявив, що з розблокуванням "нормандського формату" з'явилася надія на деескалацію напруги та мирне врегулювання для України. 

Джерело: Зеленський у виступі на відкритті нової сесії Верховної Ради  

Пряма мова: "Минулого тижня я провів розмови з президентом Європейської ради, з президентом Литви, Азербайджану, Франції, президентом Сполучених Штатів Америки, зустрівся з послами країн G7, ООН, НАТО, ЄС, Міжнародного валютного фонду, ОБСЄ. Загалом це 80 представників іноземних держав та міжнародних організацій. Вони єдині щодо нашої підтримки.

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Єдність розблокувала нормандський формат, показала готовність до діалогу, дала надію на деескалацію та мирне врегулювання. Вперше з 2019 року усі чотири сторони погодили спільну підсумкову заяву. 

Ми активно працюємо, щоб у найближчі дні узгодити дату наступної зустрічі радників у Берлні, де, сподіваюся, буде домовленість щодо зустрічі лідерів нормандської четвірки". 

Деталі: Зеленський також зазначив, що цього тижня Київ приймає прем'єр-міністрів Великої Британії, Польщі, Нідерландів і президента Туреччини.

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Пряма мова: "Така інтенсивність візитів – це серйозний фактор стабілізації ситуації всередині нашої держави. 

Чутки, плітки, прогнози експертів, великих блогерів і Ванги не справдилися. Ніхто не вирішує нашу долю за нашими спинами. Всі їдуть до нас. Це дуже важливо. 

Нам готові підставити плече, а не підніжку. Це дуже важливо. І ми за це вдячні нашим партнерам. (...)

Ми цінуємо підтримку всіх, ми розраховуємо тільки на себе".

Цьому передувало: 26 січня після довгої перерви відбулася зустріч радників лідерів у Нормандському форматі в Парижі, вони домовилися зустрітися знову за два тижні в Берліні.

Олена Рощенко, УП
Теми: Зеленськийнормандський форматвійнасвіт
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