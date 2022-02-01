З'явилася надія на деескалацію та мирне врегулювання – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що з розблокуванням "нормандського формату" з'явилася надія на деескалацію напруги та мирне врегулювання для України.

Джерело: Зеленський у виступі на відкритті нової сесії Верховної Ради

Пряма мова: "Минулого тижня я провів розмови з президентом Європейської ради, з президентом Литви, Азербайджану, Франції, президентом Сполучених Штатів Америки, зустрівся з послами країн G7, ООН, НАТО, ЄС, Міжнародного валютного фонду, ОБСЄ. Загалом це 80 представників іноземних держав та міжнародних організацій. Вони єдині щодо нашої підтримки.

Єдність розблокувала нормандський формат, показала готовність до діалогу, дала надію на деескалацію та мирне врегулювання. Вперше з 2019 року усі чотири сторони погодили спільну підсумкову заяву.

Ми активно працюємо, щоб у найближчі дні узгодити дату наступної зустрічі радників у Берлні, де, сподіваюся, буде домовленість щодо зустрічі лідерів нормандської четвірки".

Деталі: Зеленський також зазначив, що цього тижня Київ приймає прем'єр-міністрів Великої Британії, Польщі, Нідерландів і президента Туреччини.

Пряма мова: "Така інтенсивність візитів – це серйозний фактор стабілізації ситуації всередині нашої держави.

Чутки, плітки, прогнози експертів, великих блогерів і Ванги не справдилися. Ніхто не вирішує нашу долю за нашими спинами. Всі їдуть до нас. Це дуже важливо.

Нам готові підставити плече, а не підніжку. Це дуже важливо. І ми за це вдячні нашим партнерам. (...)

Ми цінуємо підтримку всіх, ми розраховуємо тільки на себе".

Цьому передувало: 26 січня після довгої перерви відбулася зустріч радників лідерів у Нормандському форматі в Парижі, вони домовилися зустрітися знову за два тижні в Берліні.