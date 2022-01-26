Зустріч радників у Нормандському форматі завершилась: домовилися зустрітися в Берліні

На зустрічі радників лідерів у Нормандському форматі в Парижі домовилися зустрітися через два тижні в Берліні.

Джерело: брифінг голови Офісу президента України Андрія Єрмака на телеканалі "Дом", брифінг радника президента РФ Дмітрія Козака

Деталі: На думку Єрмака, сьогоднішню зустріч можна вважати "реанімацією" Нормандського формату після саміту лідерів у Парижі 9 грудня 2019 року.

Єрмак заявив, що спільна заява-комюніке сторін стала першою з грудня 2019 року, яку вдалося погодити спільно всім чотирьом сторонам.

Крім того, головним питанням на дискусіях виступило дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, ухваленого в липні 2020 року. Сторони домовились, що потрібно стежити за дотриманням "режиму тиші", зокрема через механізм ОБСЄ.

За його словами, хоча між сторонами існує багато протиріч на трактуванні Мінських угод, але вони погодились домовлятися далі.

Козак заявив, що, на думку російської делегації, Україні потрібно вести прямий діалог з представниками російських незаконних формувань на Донбасі, однак українська сторона відмовилась навіть розглядати це питання.

Пряма мова Козака: "Сьогодні взагалі не відбувається діалог, на багаторазові пропозиції Донбасу немає ніякої реакції України, ані відповіді "так", або "ні". Тому Росія попросила взяти взяти паузу до отримання конкретних пропозицій щодо виконання Мінських угод. Діалог, який має тривати вже 7 років (між Україною та російськими бойовиками на Донбасі – ред.) Ми до цього навіть не приступали!"

Деталі: За словами Козака, питання проведення саміту лідерів держав-учасників Нормандського формату не порушували через, мовляв, засадничі розібжності в позиціях сторін. Зокрема, перед тим, як зустрічатися лідерам "Нормандії", Росія вимагає від України визнати автономність Донецької та Луганської областей у Конституції та провести вибори.

Козак продовжував на пресбрифінгу повторювати тези російської пропаганди, що на Донбасі є "внутрішній конфлікт" України та вдавав, ніби Росія не веде війну проти України.

На запитання журналістів про пропозицію керівництва російської Держдуми постачати офіційно зброю російським бойовикам на Донбасі, Козак сказав, що положення Мінських угод "не забороняють прямо будь-яким країнам підтримувати учасників Нормандського формату".

Що було раніше: Німецькі журналісти повідомляли зі своїх джерел, що політичні радники повинні були обговорювати дату початку перемовин України з представниками російських незаконних формувань. Українська сторона офіційно заперечила ці чутки.