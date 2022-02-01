Зеленський запропонував скасувати військовий призов – указ

Президент Володимир Зеленський пропонує розпочати підготовку законопроєкту про скасування обов’язкового призову через 2 роки з поступовим переходом на контрактну основу.

Джерело: указ президента №36/2022

Дослівно: "Забезпечити підготовку та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року".

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Деталі: Указ набуває чинності з 1 лютого 2022 року.

Така пропозиція президента з’явилась у контексті планів поступового переходу на формування особового складу Збройних сил за контрактом.

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