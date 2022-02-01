Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський запропонував скасувати військовий призов – указ

Вівторок, 1 лютого 2022, 12:58
Зеленський запропонував скасувати військовий призов – указ
Ілюстративне фото міністерства оборони

Президент Володимир Зеленський пропонує розпочати підготовку законопроєкту про скасування обов’язкового призову через 2 роки з поступовим переходом на контрактну основу.

Джерело: указ президента №36/2022

Дослівно: "Забезпечити підготовку та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року".

Реклама:

Деталі: Указ набуває чинності з 1 лютого 2022 року.

Така пропозиція президента з’явилась у контексті планів поступового переходу на формування особового складу Збройних сил за контрактом. 

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Указ щодо зміцнення обороноздатності президент підписав за трибуною в парламенті під час відкриття чергової сесії. З-поміж його положень також збільшення заробітної плати військовим та збільшення війська на 100 тис. солдатів. Зеленський сказав, що такий указ з’явився не "тому що скоро війна, а тому, щоби був мир".
  • У 2021 році Верховна Рада збільшила чисельність армії з 250 тис. до 261 тис. осіб. 
  • У 2019 році тодішній міністр оборони Андрій Загороднюк заявляв, що хотів би скасувати обов’язковий призов громадян на службу в армії. Проте вже в лютому 2020 року його заступник сказав, що планів скасування призову немає.
  • У жовтні 2020 року головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак знову повторив тезу, що в армії є плани відмовитися від обов’язкового призову, але спершу "треба сформувати повноцінну систему резерву й навчити кожного громадянина захищати свій дім".
  • У жовтні 2013 року тодішній президент Віктор Янукович підписував указ про нібито "останній призов до армії". Тодішня влада планувала скасувати призов громадян до війська. Після Революції гідності, анексії Криму Росією та початку війни на Донбасі плани змінилися.

Українська правда
Теми: призоварміяЗбройні силиЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
призов
Затримали посадовця КМВА: за $10 тисяч підробляв документи для виїзду чоловіків за кордон
Фінляндія очікує більшої кількості втікачів із Росії: там посилили закони про призов
Деякі норвезькі призовники служитимуть на три місяці довше
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: