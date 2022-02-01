Зеленський запропонував скасувати військовий призов – указ
Вівторок, 1 лютого 2022, 12:58
Президент Володимир Зеленський пропонує розпочати підготовку законопроєкту про скасування обов’язкового призову через 2 роки з поступовим переходом на контрактну основу.
Джерело: указ президента №36/2022
Дослівно: "Забезпечити підготовку та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року".
Реклама:
Деталі: Указ набуває чинності з 1 лютого 2022 року.
Така пропозиція президента з’явилась у контексті планів поступового переходу на формування особового складу Збройних сил за контрактом.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Указ щодо зміцнення обороноздатності президент підписав за трибуною в парламенті під час відкриття чергової сесії. З-поміж його положень також збільшення заробітної плати військовим та збільшення війська на 100 тис. солдатів. Зеленський сказав, що такий указ з’явився не "тому що скоро війна, а тому, щоби був мир".
- У 2021 році Верховна Рада збільшила чисельність армії з 250 тис. до 261 тис. осіб.
- У 2019 році тодішній міністр оборони Андрій Загороднюк заявляв, що хотів би скасувати обов’язковий призов громадян на службу в армії. Проте вже в лютому 2020 року його заступник сказав, що планів скасування призову немає.
- У жовтні 2020 року головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак знову повторив тезу, що в армії є плани відмовитися від обов’язкового призову, але спершу "треба сформувати повноцінну систему резерву й навчити кожного громадянина захищати свій дім".
- У жовтні 2013 року тодішній президент Віктор Янукович підписував указ про нібито "останній призов до армії". Тодішня влада планувала скасувати призов громадян до війська. Після Революції гідності, анексії Криму Росією та початку війни на Донбасі плани змінилися.
Українська правда