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Суд заарештував Голубана, якого підозрюють в організації масових заворушень

Вівторок, 1 лютого 2022, 17:25
Суд заарештував Голубана, якого підозрюють в організації масових заворушень
Затриманий Юрій Голубан. Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Печерський районний суд міста Києва заарештував експолковника поліції Юрія Голубана, якого підозрюють в організації масових провокацій під будівлею Офісу президента. 

Джерело: пресслужба Національної поліції, видання "Ґрати", twitter медіа hromadske

Деталі: Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Сам Голубан свою провину і причетність до організації заворушень не визнає. 

Експоліцейській зазначив, що на відеозаписі, який оприлюднили на брифінгу Міністерства внутрішніх справ 31 січня, його провокували поліцейські. Крім того, за його словами, у тій розмові він заперечив бажання організовувати такі заходи й казав, що не можна чинити насилля щодо поліцейських, але цього у відео немає.

У коментарі журналістам Голубан сказав, що до нього зверталися з організації "Традиція і порядок" щодо бажання організувати мітинг під стінами Офісу президента.

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Його підозрюють в організації масових заворушень, за що передбачено позбавлення волі до 8 років.

Передісторія: 

  • 31 січня поліція заявила, що розкрила підготовку масових заворушень під Офісом президента. Планували залучити близько 5 тисяч учасників, зокрема півтори тисяч "тітушок". У ході провокацій мали пролити бутафорську кров, які би стали приводом для більшої агресії. Напередодні 30 січня в поліції заявили, що затримали організаторів цієї провокації.
  • Джерела "Української правди" в правоохоронних органах повідомили, що заворушення готував колишній полковник поліції Юрій Голубан, якого підозрювали в співпраці з російськими бойовиками на Донбасі.
  • 1 лютого заступник міністра Євген Єнін заявив, що серед "групи підтримки" розглядали варіанти застосування бойових гранат з метою підсилення насилля та безладу.

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