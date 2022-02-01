Суд заарештував Голубана, якого підозрюють в організації масових заворушень

Печерський районний суд міста Києва заарештував експолковника поліції Юрія Голубана, якого підозрюють в організації масових провокацій під будівлею Офісу президента.

Джерело: пресслужба Національної поліції, видання "Ґрати", twitter медіа hromadske

Деталі: Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Сам Голубан свою провину і причетність до організації заворушень не визнає.

Експоліцейській зазначив, що на відеозаписі, який оприлюднили на брифінгу Міністерства внутрішніх справ 31 січня, його провокували поліцейські. Крім того, за його словами, у тій розмові він заперечив бажання організовувати такі заходи й казав, що не можна чинити насилля щодо поліцейських, але цього у відео немає.

У коментарі журналістам Голубан сказав, що до нього зверталися з організації "Традиція і порядок" щодо бажання організувати мітинг під стінами Офісу президента.

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Його підозрюють в організації масових заворушень, за що передбачено позбавлення волі до 8 років.

Підозрюваний в організації масових заворушень Юрій Голубан заявив про провокацію і «вирвані з контексту слова». Суд взяв його під варту без можливості внесення застави pic.twitter.com/LwmiYgzO9a — hromadske (@HromadskeUA) February 1, 2022

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