Суд заарештував Голубана, якого підозрюють в організації масових заворушень
Печерський районний суд міста Києва заарештував експолковника поліції Юрія Голубана, якого підозрюють в організації масових провокацій під будівлею Офісу президента.
Джерело: пресслужба Національної поліції, видання "Ґрати", twitter медіа hromadske
Деталі: Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Сам Голубан свою провину і причетність до організації заворушень не визнає.
Експоліцейській зазначив, що на відеозаписі, який оприлюднили на брифінгу Міністерства внутрішніх справ 31 січня, його провокували поліцейські. Крім того, за його словами, у тій розмові він заперечив бажання організовувати такі заходи й казав, що не можна чинити насилля щодо поліцейських, але цього у відео немає.
У коментарі журналістам Голубан сказав, що до нього зверталися з організації "Традиція і порядок" щодо бажання організувати мітинг під стінами Офісу президента.
Його підозрюють в організації масових заворушень, за що передбачено позбавлення волі до 8 років.
Підозрюваний в організації масових заворушень Юрій Голубан заявив про провокацію і «вирвані з контексту слова». Суд взяв його під варту без можливості внесення застави pic.twitter.com/LwmiYgzO9a— hromadske (@HromadskeUA) February 1, 2022
Передісторія:
- 31 січня поліція заявила, що розкрила підготовку масових заворушень під Офісом президента. Планували залучити близько 5 тисяч учасників, зокрема півтори тисяч "тітушок". У ході провокацій мали пролити бутафорську кров, які би стали приводом для більшої агресії. Напередодні 30 січня в поліції заявили, що затримали організаторів цієї провокації.
- Джерела "Української правди" в правоохоронних органах повідомили, що заворушення готував колишній полковник поліції Юрій Голубан, якого підозрювали в співпраці з російськими бойовиками на Донбасі.
- 1 лютого заступник міністра Євген Єнін заявив, що серед "групи підтримки" розглядали варіанти застосування бойових гранат з метою підсилення насилля та безладу.