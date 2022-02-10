Ковід у Києві набирає обертів: знову за добу рекорд хворих
За добу 9 лютого у столиці зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус – 3 880 осіб, також зросла кількість смертей – за добу померли 25 людей.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook
Пряма мова Кличка: "3 880 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 25 летальних випадків від вірусу".
Деталі: Серед померлих – жінка 35 років. Серед нових хворих 261 дитина.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (861), Деснянському (805) та в Дніпровському (347) районах.
До лікарень столиці госпіталізували 121 хворого на коронавірус та 187 людей з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.
Загалом з початку пандемії у столиці 393 961 підтверджених випадків коронавірусу, 8 653 хворих померли, подолали вірус 344 795 мешканців міста, з них 1 377 за минулу добу.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Смертей стає менше, більше хворіють діти. Covid-прогноз в Україні
Передісторія:
- У Києві за добу 4 лютого виявили рекордні 3173 випадки Covid, померли 11 хворих.
- За добу 8 лютого у столиці зареєстрували рекордну кількість нових випадків коронавірусу – 3 684, померли від вірусу 22 людини, зокрема, чоловік 28 років.