Ковід у Києві набирає обертів: знову за добу рекорд хворих

За добу 9 лютого у столиці зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус – 3 880 осіб, також зросла кількість смертей – за добу померли 25 людей.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "3 880 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 25 летальних випадків від вірусу".

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Деталі: Серед померлих – жінка 35 років. Серед нових хворих 261 дитина.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (861), Деснянському (805) та в Дніпровському (347) районах.

До лікарень столиці госпіталізували 121 хворого на коронавірус та 187 людей з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

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Загалом з початку пандемії у столиці 393 961 підтверджених випадків коронавірусу, 8 653 хворих померли, подолали вірус 344 795 мешканців міста, з них 1 377 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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