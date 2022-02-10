Ковид в Киеве набирает обороты: снова за сутки рекорд больных

За сутки 9 февраля в столице зафиксировали рекордное количество больных коронавирусом – 3 880 человек, также возросло количество смертей – за сутки умерли 25 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "3 880 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 25 летальных случаев от вируса".

Детали: Среди умерших женщина 35 лет. Среди новых больных 261 ребенок.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (861), Деснянском (805) и в Днепровском (347) районах.

В больницы столицы госпитализировали 121 больного коронавирусом и 187 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице 393 961 подтвержденных случаев коронавируса, 8 653 больных умерли, преодолели вирус 344 795 жителей города, из них 1 377 за минувшие сутки.

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