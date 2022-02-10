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Ковид в Киеве набирает обороты: снова за сутки рекорд больных

Четверг, 10 февраля 2022, 11:55
Фото КГГА

За сутки 9 февраля в столице зафиксировали рекордное количество больных коронавирусом – 3 880 человек, также возросло количество смертей – за сутки умерли 25 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "3 880 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 25 летальных случаев от вируса".

Детали: Среди умерших женщина 35 лет. Среди новых больных 261 ребенок.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (861), Деснянском (805) и в Днепровском (347) районах.

В больницы столицы госпитализировали 121 больного коронавирусом и 187 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице 393 961 подтвержденных случаев коронавируса, 8 653 больных умерли, преодолели вирус 344 795 жителей города, из них 1 377 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Смертей становится меньше, больше болеют дети. Covid-прогноз в Украине

Предыстория: 

  • В Киеве за сутки 4 февраля обнаружили рекордные 3173 случая Covid, умерли 11 больных.
  • За сутки 8 февраля в столице зарегистрировали рекордное количество новых случаев коронавируса – 3 684, умерли от вируса 22 человека, в том числе мужчина 28 лет.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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