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Росія подумує евакуювати персонал своїх дипмісій з України

Альона Мазуренко Четвер, 10 лютого 2022, 11:44
Росія подумує евакуювати персонал своїх дипмісій з України
СЕРГІЙ ЛАВРОВ ФОТО: AFP VIA GETTY IMAGES

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що після рішень європейських країн і США, РФ теж подумує порадити неосновному персоналу дипмісії на якийсь час покинути Україну.

Джерело: російське видання ТАСС

Пряма мова: "Ми вже задумалися самі, можливо саме англосакси щось готують, якщо вони евакуюють своїх співробітників (з України). Ми теж подивилися на їхні дії, і, напевно, теж порадимо неосновному персоналу наших дипломатичних установ на якийсь час поїхати додому".

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Деталі: Крім того, Лавров назвав розмову з главою МЗС Великої Британії Ліз Трасс щодо України "розмовою німого з глухим".

Пряма мова: "Я, чесно кажучи, розчарований тим, що розмова німого з глухим у нас виходить, начебто слухаємо, але не чуємо".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • На тлі інформації про загрозу нового вторгнення Росія в Україну частина європейських партнерів, США заявили про евакуацію сімей своїх дипломатів або співробітників представництв. 
  • Зокрема, Британія відкликає частину співробітників посольства в Україні та членів їх сімей.
  • 23 січня Держдепартамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд американських держслужбовців та зобов’язав виїхати членів їхніх родин із посольства у Києві. Це розпорядження буде переглянуто не пізніше, ніж за 30 днів.

Теми: РосіяУкраїнаМЗСЛавров
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